تفاصيل طرح محلات “روضة السيدة” بالمزاد العلني.. تفاصيل الطرح، وشروط التقديم

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صرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع محافظة القاهرة، عن طرح المزاد العلني من أجل بيع تسعة وتسعين محل تجاري، واثنين صيدلية بمساحات تتراوح ما بين 9 إلى 166 متر مربع، موجود في أسفل العمارات في مشروع “روضة السيدة”، تل العقارب سابقًا.

تفاصيل إعلان الطرح، وشروط التقديم

سوف يتم طرح كراسات الشروط اعتبارًا من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2019، من الأماكن التالية “بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة في الشيخ زايد ، ومقر صندوق جهاز تطوير العشوائيات بالمخيم الدائم القائم بمدينة نصر، وفي مقر الصندوق بحي السيدة زينب، مقابل 500 جنيهًا مصريًا لكل محل أو صيدلية.

تُعقد جلسة المزاد العلني في تمام الساعة الساعة 12 ظهرًا في مقر المشروع القائم بحي السيدة زينب مقسمة على ثلاثة أيام.

ويجرى طرح 33 محل تجاري، وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر مارس لعام 2019،

وسوف يتم طرح 33 محل تجاري، وصيدلية يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر مارس القادم لعام 2019،

وسوف يتم طرح 33 محل تجاري يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر مارس القادم لعام 2019.

سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيهًا مصريًا لكل محل، وخمسين ألف جنيه لكل صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

استكمال سداد نسبة 10% من القيمة المحل أو الصيدلية، بالإضافة إلى سداد نسبة 1% مصاريف إدارية، وسداد نسبة 0.5% فور رسو المزاد على المتقدم.

سداد باقي النسبة والتي تصل إلى 90% بطريقتين:

الطريقة الأولى سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية سداد باقي القيمة التي تصل 90% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاثة سنوات محملة بالأعباء تبعًا لسعر الفائدة في البنك المركزي المصري، وقت السداد، مع إضافة رسوم بنسبة 2%، 0.5%، من مصاريف تحصيل على أن يبدأ القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد.

صرح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس خالد صديق، “إن المزاد يعتمد على الوصول إلى أعلى سعر، حيث لا يمكن تحديد قيمة المحل أو المتر فيه بشكل مسبق”.

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وأكد أنه لا مساس بالوحدات السكنية المخصصة إلى أهالي منطقة تل العقارب سابقًا “منطقة روضة السيدة” خلال الوقت الراهن، وأوضح أنه بعد الانتهاء من فرش كافة الوحدات السكنية التابعة لمشروع الروضة، وهو ما يتم بشكل فعلي خلال الفترة الراهنة، سوف يتم تسليم تلك الوحدات إلى الأهالي بشكل فوري.

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