أسعار الأسماك اليوم.. ارتفاع سعر الكابوريا والبوري وتراجع البلطي بسوق العبور اليوم

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شهد سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاع أسعار الأسماك، حيث سجل كيلو الكابوريا زيادة تقدر بحوالي 10 جنيهات في الكيلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 130 و140 جنيهًا، بحسب البيانات التي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

شهد سوق العبور خلال تعاملات اليوم ارتفاع في أسعار الأسماك اليوم، حيث سجل سعر كيلو المكرونة السويسي ارتفاع في سعر الكيلو بزيادة تقدر بحوالي 5 جنيهات، حيث تراوح السعر ما بين 60 و64 جنيهًا، كما ارتفع أيضا سعر كيلو السمك البوري بقيمة جنيهين، حيث تراوح السعر ما بين 34 و40 جنيهًا.

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شهد سوق العبور خلال تعاملات اليوم تراجع في أسعار السمك البلطي بقيمة 50 قرشًا في الكيلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 21.5 و23 جنيهًا، كما تراجع أيضا سعر كيلو الجمبري بمقدار 25 جنيهًا، ليسجل سعر الكيلو ما بين 250 و 320 جنيهًا.

شهد سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس حالة من الاستقرار في أسعار السمك الفيليه البلطي حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 80 جنيه للكيلو، واستقر أيضًا سعر الكاليمارى والسبيط ليسجل سعر الكيلو ما بين 90 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

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