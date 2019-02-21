شركات السياحة تتسابق وتعلن عن أسعار عُمرة رجب.. إليكم التفاصيل

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تتسابق شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية “الحج والعمرة”، خلال تلك الفترة من كل عام مع قرب حلول غرة شهر رجب، لطرح برامج أمام المواطنين، والعمل على إدراج عروض مميزة تتضمن على تخفيضات وتسهيلات وتقديم هدايا، لجذب فئة أكبر من الراغبين في أداء مناسك عمرة شهر رجب.

أبرز العروض التي تقدمها الشركات السياحية لعمرة رجب

عرضت إحدى الشركات السياحية، “احجز عمرة شهر رجب بأقل سعر بمصر، لمدة 7 أيام، و25 مارس المقبل، 15 يوما “طيران”، فنادق اربعة نجوم “فندق قصر العليان” بمكة، يبعد كيلو عن الحرم مع توفير باص مجانا طوال 24 ساعة، وفي فندق المدينة “ديار طابا” بالمنطقة المركزية، بسعر عشرة آلاف و850 جنيها للمستوى الاقتصادي.

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وعرضت شركة سياحية أخرى، إعلان جاء فيه التالي: “احجز الآن عمرة شهر رجب، 4 مارس لمدة 15 يومًا، على الطيران السعودي “طيران المدينة مباشر، إسكندرية، جدة، المدينة، الإسكندرية”، بسعر 12800 جنيه، ويشمل البرنامج وجبة غذاء يوم بمكة، ويوم في المدينة.

كما قامت شركة أخرى بطرح أسعار عمرة شهر رجب لعام 2019 بالطيران، في فنادق مكة، “بسعر 11990 جنيها، طيران من “القاهرة – جدة/ جدة – القاهرة”، وتاريخ الرحلات “5 و12 و19 و26 مارس”، و”9 و16 و21 أبريل”، يتضمن البرنامج الانتقالات، والمزارات في مكة المكرمة والمدينة بأتوبيسات حديثة مكيفة، مع منح هدايا عينية إلى المعتمرين، الهدايا عبارة عن “حقيبة للمستندات، كيس شوز ، كتيب مناسك العمرة، أبل شنطة”.

وتابعت الشركة تقديم عرضها بعرض المستندات المطلوبة والتي تتضمن التالي:

جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر.

إحضار 3 صور فوتوغرافية حديثة على أن تكون خلفية الصورة بيضاء.

شهادة تطعيم صادرة عن مكتب الصحة مرفق بها أصل إيصال السداد.

ضرورة إحضار الموقف التجنيدي لمن هو فى سن التجنيد.

موافقة جهة العمل للأشخاص المطلوب لهم موافقة جهة العمل.

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