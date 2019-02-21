مطالب بتشديد الرقابة على تقليد العلامات التجارية داخل الأسواق المصرية

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أعلن رئيس اللجنة الفنية بشركة سيناء للمنجنيز إبراهيم سلطان، “إن تقليد العلامات التجارية الخاصة بالمصانع يعد نطاق واسع، وجديد لأنواع الجرائم التي تؤثر في المستهلك المصري، والتجار على حد سواء”.

وأكد على ضرورة زيادة الوعي لدى كافة الأطراف المعنية بحماية حقوق المستهلك المصري مثل العاملين في “جهاز حماية المستهلك، والهيئات الحكومية، الصناعة، وسائل الإعلام”، عن تلك الجرائم الجديدة ضد المستهلكين.

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وأوضح أنه “يجب على جهاز حماية المستهلك العمل على زيادة التوعية الخاصة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والعمل على توحيد كافة الجهود اللازمة من أجل بحث الآليات الفاعلة لمنع ورصد وحل انتشار تلك الجرائم داخل السوق المصري”.

وأشار أنه يتوجب على كافة الشركات المنتجة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تسجيل علامتها التجارية لدى الجهات والأجهزة المختصة داخل الدولة المصرية.

أكد على ضرورة أن يتم استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية من أجل وضع الأكواد المائية على كافة العبوات التي تقوم الشركات على إنتاجها باعتبارها خطوة هامة، تهدف إلى تمكين المستهلك العادي من التمييز بسهولة بين العبوات الأصلية والعبوات المزورة التي يتم استغلال العلامة التجارية عليها.

وشدد على أن تقليد العلامات التجارية يؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الشركات، وتؤثر أيضا على ربحية تلك الشركات، وتمتد تلك الآثار السلبية على الاقتصاد المصري ومعدلات نموه.

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