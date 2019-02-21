هبوط في أسعار الذهب اليوم بعد قفزتها مساء أمس

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شهدت التعاملات التجارية اليوم الخميس هبوط أسعار الذهب بشكل كبير في السوق المحلي، حيث تفقدت أسعار الذهب اليوم ما يقارب من 7 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بأسعار الذهب خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء.

قفزت أمس أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، وسط تذبذب في تحركات أسعار الذهب العالمية بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر.

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صرح سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية نادي نجيب، “إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلا ما يقارب من 650 جنيهًا، في مقابل سعر مساء أمس الذي بلغ حوالي 657 جنيهًا”.

وأضاف “انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى ما يقارب من 557 جنيهًا، وسجل سعر الجرام عيار 24 ما يقارب من 743 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب ما يقارب من 5200 جنيه”.

أسعار الذهب عالميًا

بلغ سعر الذهب عالميًا ذروته منذ عشرة أشهر خلال الجلسة السابقة مع صعود العملة الأمريكية “الدولار”، بعد أن جدد محضر أحدث اجتماع خاص بالبنك المركزي الأمريكي توقعات رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز”.

وفي تمام الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة مئوية تصل إلى 0.1% مسجلًا ما يقارب من 1339.88 دولار للأونصة، بعد أن سجل ما يقارب من 1346.73 دولار أمريكي خلال الجلسة السابقة، ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر أبريل السابق لعام 2018، كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة مئوية تصل إلى 0.4% مسجلا ما يقارب من 1342.8 دولار للأونصة.

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