بنك مصر: البنوك زودت الإنفاق بنسبة 58% لمكافحة غسيل الأموال

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صرح رئيس بنك مصر محمد الأتربى، “إن البنوك قد زودت حجم الإنفاق على مكافحة جريمة غسل الأموال بنسبة مئوية تصل إلى 58%”.

جاءت تصريحات محمد الأتربى خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “مجلس الأعمال المصرى الكندى” للتعاون الدولى، تحت رئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور أحمد فتحى سرور.

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وأضاف أن “جميع البنوك تدرب الموظفين على التعامل مع العميل، وفي حالة الشك في مصدر الأموال يتم التحقق منها، ويتم إرسال المستندات إلى وحدة غسل الأموال في البنك المركزي المصري من أجل التحقق، والتعامل سواء بشكل سلبي أو إيجابي على حسب كل حالة”.

وأشار إلى “إن غسل الأموال قد يكون مفيدا لبعض الدول على المدى القريب، لكنه سوف يكون له آثار مدمرة على الأمد البعيد، وبالتالي فإن جمهورية مصر العربية تتخذ إجراءات رادعة وقوية من أجل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال”.

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