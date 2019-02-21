في ظل تعليمات المركزي الجديدة.. تعرف علي كيف يمكن لعملاء البنوك التقدم بشكوى؟

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صرح البنك المركزي المصري عن تعليمات جديدة من أجل تنظيم العلاقة بين البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وبين عملائها تحت مسمى “تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك”، والتي تشمل آلية تقديم شكاوى من قبل العملاء، وتوضيح كيفية التعامل مع تلك الشكوى.

تبعًا لتلك للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك، في حالة وجود شكوى لدى أي عميل من عملاء أي بنك من البنوك العاملة في الدولة المصرية، شكوى معينة لا يحق له تقديم شكواه إلى البنك المركزي المصري بل عليه الرجوع إلى البنك المعني أولا.

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ويمكن للعميل أن يتقدم بشكواه من خلال نموذج داخلي موحد لشكاوى العملاء، تعمل كافة البنوك على توفيره داخل فروعها ، أو لدى وكلائها، أو التقدم بالشكوى بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني التابع للبنك، وفي كلتا الحالتين يتعين على البنك أن ينظر في شكوى العميل.

ويجب أن يتضمن النموذج عدد من البيانات على رأسها:

تاريخ تقديم الشكوى.

بيانات العميل متضمنة رقم تحقيق الشخصية ووسيلة الاتصال به.

ملخص الشكوى.

توضيح الإدارة المعنية بالشكوى.

إرفاق أي مستندات متعلقة بالشكوى.

وعلى البنك الذي سوف يتقدم العميل بالشكوى إليه، أن يعمل على توفير وسائل لتقديم الشكوى سواء عن طريق صندوق للشكاوى الخاصة بفروع البنك، أو من خلال الوسائل الإلكترونية مثل “الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني، أو رقم هاتف، أو من خلال التواصل مع العميل بشكل مباشر مع وحدة حماية حقوق العملاء التي نصت تعليمات البنك المركزي المصري على إقامتها بكل بنك من أجل التعامل مع شكاوى العملاء”.

وبعد تقديم الشكوى، يتم تسجيلها لدى “وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك”، ويحصل العميل على رقم مرجعي خلال يومي عمل من تاريخ تسجيل العميل الشكوى الخاصة به، ليتمكن من متابعتها بسهولة، مع إمكانية متابعتها شكواه عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو مقدمي خدمات الدفع.

تضمنت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري، على أن يرد البنك على شكوى العميل خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام البنك شكوى العميل، فيما عدا الشكاوى المتعلقة بمعاملات مع جهات خارجية مع وجوب إخطار العميل بالمدة اللازمة من أجل دراسة شكواه.

تقوم وحدة حماية حقوق العملاء التابعة للبنك بالرد على العميل خلال الفترة المذكورة بطريقة كتابية أو بطريقة إلكترونية، بحيث يتضمن ذلك المبررات المناسبة أو الإجراءات التصحيحية إن وجدت، على أن تقوم الإدارات المعنية في البنك باتخاذ تلك الإجراءات التصحيحية، والتحقق من عدم وجود حالات مماثلة.

كما أجاز البنك المركزي المصري للعميل أن يقوم بتصعيد الشكوى الخاصة به في حالة عدم الرد على شكواه من قبل البنك المعني خلال فترة الخمسة عشر يومًا المقررة.

وأتاح البنك المركزي المصري أيضا للعميل في حالة عدم قبوله رد البنك، أن يقوم بإخطار البنك بطريقة كتابية خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الرد، متضمنا أسباب عدم القبول، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعتبر قبولا ضمنيا لرد البنك.

أما في حالة إخطار العميل البنك بعدم قبول الرد، يجب على البنك المعني أن يقوم بإعادة النظر الشكوى مرة ثانية، ويتم إرسال الرد النهائي إلى العميل خلال مدة 15 يوم عمل، مصحوبا بالمبررات المناسبة، مع إخطار العميل بحقه في تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري في حالة عدم قبوله الرد الثاني من البنك.

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