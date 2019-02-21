جو باي شركة مصرية للنقل التشاركي تنافس كريم وأوبر.. إليكم التفاصيل

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جو باي، عماد رضا، “إن شركته قد بدأت بالعمل على تقديم خدمات النقل التشاركي في جمهورية مصر العربية، منذ ما يقارب من 4 أشهر، بأسعار تنافسية”.

وأضاف، أن شركة جو باي هي شركة مصرية بالكامل، وأن عدد السائقين الذين يعملون من خلال التطبيق الشركة بلغ ما يقارب من ألف سائق”.

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وأشار إلى أن شركتي أوبر وكريم تسيطران على خدمات النقل التشاركي داخل جمهورية مصر العربية، ويعملان على تقديم خدمات نقل الركاب عبر استخدام تطبيقات عبر الهواتف المحمولة.

وأوضح إن “شركة جو باي تعمل في السوق المصري، من خلال أنظمة متنوعة، منها نظام “السائق الحر” والذي يقوم السائق من خلاله بتقديم خدمة نقل الركاب التقليدية، على غرار الشركات المنافسة في السوق، ولكن دون أن تحصل الشركة على عمولة من السائق، في حين تحصل الشركات المنافسة على عمولة من السائق تصل الى ما يقارب من 25% من إيرادات الرحلات”.

وأكد “أن شركة جو باي تقدم تلك خدمة نقل الركاب بأسعار أقل، حيث أن جو باي لا تعتمد فقط على احتساب مسافة الخاصة بالرحلة، ولا تحاسب العميل أيضا على زمن الرحلة، على غرار التطبيقات الأخرى الخاصة بـ أوبر وكريم”.

وأعلن عماد رضا “إن النظام الأخر هو “مشاركة الرحلة”، والذي يقوم فيه السائق برحلات محددة الوجهة بشكل منتظم في مواعيد محددة، ومن خلال التطبيق يمكنه السماح بمشاركة الكراسي الشاغرة بالسيارة مع أكثر من عميل، ليتم تقسيم تكلفة الرحلة على ركاب السيارة، وبهذا يكون السائق وصل وجهته بدون تكلفة عليه، بل إنه حقق عائدا أيضا، كما أن ركاب السيارة وصلوا وجهتهم بتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 50% تقريبا من الشركات المنافسة”.

وأشار “إن هناك نظام ثالث لخدمة السيدات، يعتمد على النساء القائدات للسيارات من خلال التطبيق، ومن خلال هذا النظام لا يظهر الحساب الخاص بقائدة السيارة إلا لفئة النساء فقط، في حال رغبن في استقلال السيارة مع سيدة، سواء بنظام السائق الحر أو من خلال نظام مشاركة المقاعد، الأمر الذي يمثل راحة وأمان للعديد من السيدات”.

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