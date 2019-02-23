انخفاض أسعار الحديد ببعض الشركات 200 جنيه في الطن.. تعرف على الأسباب

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انخفضت خلال تعاملات اليوم الخميس أسعار منتجات الحديد في بعض الشركات بما يقارب من 200 جنيه في الطن الواحد، بعد التراجع الملحوظ الخاص بسعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” أمام العملة المصرية “الجنيه” خلال الأسابيع السابقة، على الرغم من ارتفاع أسعار خام البليت في الأسواق العالمية.

صرح رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، “إن بعض من مصانع الحديد قد خفضت أسعار منتجاتها بما يقارب من 200 جنيه في الطن الواحد خلال الأيام السابقة”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر طن الحديد يتراوح ما بين 11.3 و11.8 ألف جنيهًا مصريًا للمستهلك خلال الفترة الراهنة، بينما يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع ما بين 11 و11.6 ألف جنيه، بحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس شعبة مواد البناء.

وأرجع مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المعدنية محمد حنفي، تراجع أسعار الحديد إلى انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” بنحو 36 قرشا أمام العملة المصرية “الجنيه”، منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير لعام 2019، مما أدى إلى تراجع أسعار الحديد.

وقد بدأ تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية “الجنيه”، منذ الأسبوع الأخير من شهر ينار السابق، وذلك تزامنا مع زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

وأشار محمد حنفي، “إن الصناع والتجار كانوا يتوقعون زيادة في أسعار الحديد، خصوصًا بعد ارتفاع سعر خام البليت خلال الفترة السابقة، ولكن العكس هو ما حدث، فقد تراجعت الأسعار بعد انخفاض سعر صرف الدولار”,

سجل سعر طن خام البليت بعد الزيادة الأخيرة ما يقارب من 440 دولارًا حاليًا في مقابل 410 دولارات، لكن تلك الزيادة لم تنعكس على أسعار المنتجات النهائية بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية “الجنيه”.

أعرب الزيني عن توقعه بتراجع أسعار خام البليت خلال الفترة القادمة، هو ما قد يعني انخفاض جديد في أسعار الحديد في سوق البناء المصري.

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