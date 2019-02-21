الدكتور باراج خانا “الخبير الاستراتيجي العالمي” ينضمّ إلى المجلس الاستشاري في هينلي آند بارتنرز

Advertisements

الدكتور باراج خانا الخبير الاستراتيجي العالمي ينضم إلى المجلس الاستشاري في “هينلي آند بارتنرز” حيث يعد المجلس هيئة استراتيجيّة مهمّة تقدّم النصائح والاستشارات إلى الإدارة العليا في الشركة حول القرارات الرئيسيّة، والمشاريع الجديدة في مجال الأعمال، والمبادرات الإنسانيّة. وسيشمل مجال تخصّص الدكتور خانا الاستشارات حول التوجهات والسيناريوهات العالمية، مع التركيز على المخاطر المنهجيّة بالإضافة إلى استراتيجيّات دخول الأسواق والاستراتيجية الاجتماعيّة الاقتصاديّة، مع إيلاء تركيز خاصّ على آسيا.

يُعدّ الدكتور خانا مستشاراً استراتيجياً رائداً على الصعيد العالمي، ورحّالة حول العالم، وكاتباً حققت كتبه أفضل المبيعات. وهو المؤسّس والمدير العام لشركة “فيوتشر ماب”، وهي شركة استشارات استراتيجيّة تقوم على البيانات والسيناريوهات. سمّت مجلة “إسكواير” باراج كواحد من “الأشخاص الـ 75 الأكثر تأثيراً في القرن الواحد والعشرين”، وأُدرج اسمه في لائحة الذكاء الخاصة بمجلة “وايرد”. حاز على درجة الدكتوراه من كليّة للندن للعلوم الاقتصاديّة، وصدر أحدث كتبه بعنوان “المستقبل لآسيا: التجارة والنزاعات والثقافة في القرن الواحد والعشرين” (2019). وسافر باراج إلى أكثر من 100 بلد وهو رائد عالمي شاب في المنتدى الاقتصادي العالمي.

Advertisements

وقال الدكتور خانا تعليقاً على التعيين: “يسرّني أن أنضمّ إلى المجلس الاستشاري في ’هينلي آند بارتنرز‘. إنّهم مبتكرون عالميّون يدعمون الحكومات في أهدافها لتحقيق الاستقلاليّة الماليّة والنموّ من خلال برامج الهجرة الاستثماريّة. وإنّني واثق أنّها ستكون شراكة ملفتة ومفيدة للطرفين. إنّ الذي يفعلونه جزء من مستقبلنا؛ وهو توجه عالمي مهم سيواصل تسارعه باستمرار”.

ومن جانبه، صرّح الدكتور كريستيان إتش كالين، رئيس مجلس إدارة المجموعة في “هينلي آند بارتنرز”، قائلاً: “نرى بأنّ دورنا يساهم في عالم أكثر اتّصالاً وإنصافاً، وتعني خبرة الدكتور خانا الواسعة كخبير استراتيجي عالمي أنّه في وضع مثالي ليكون عضواً مرموقاً جديداً في مجلسنا الاستشاري المتوسّع. تتمثل إحدى السمات الإيجابيّة للهجرة الاستثمارية في أنّها تمنح البلدان مصادر كثيرة من الإيرادات المستدامة دون الاضطرار إلى زيادة الديون. وتتسم القدرة على تعزيز ’المساواة السياديّة‘ للدولة عبر زيادة عدد المواطنين الذين يساهمون فيها بفعاليّة بإمكانية الحد من أوجه انعدام المساواة في داخل الدولة وفيما بين الدول على حد سواء، ومواجهة أوجه الخلل المتزايدة المتأصلة في التمويل التقليدي للديون السياديّة. وتتماشى تجربة ومهارات الدكتور خانا بشكلٍ مثالي مع هذه الديناميكيّة، وستدعم ’هينلي آند بارتنرز‘ بطرق مجدية.”