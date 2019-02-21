منصة سونغ تريدر العالمية لتراخيص الموسيقى تستحوذ على شركة “بيغ سينك ميوزيك” المحدودة

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أعلنت منصة “سونغ تريدر”، وهي أكبر منصة تقوم بتقديم التراخيص الموسيقية في العالم، أنها استحوذت على شركة “بيغ سينك ميوزيك” المحدودة، وهي الوكالة الرائدة في العالم في مجال تقديم الخدمات الكاملة للترخيص الإبداعي الموسيقي.

تُعتبر “بيغ سينك”، التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها، وتمتلك فريقاً يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة وفريقاً يركز على أمريكا الشمالية والجنوبية في نيويورك، أكبر مشتر للموسيقى في العالم. وتحصل الشركة على الموسيقى من خلال حملات إعلانية محلية وإقليمية وعالمية نيابة عن علامات تجارية معروفة، على مثال “دوف” و”كنور” و”ماجنوم” و”أكسي” و”جوني ووكر” و”سامسونج” و”أمازون” و”ليبتون”. “سونغ تريدر” هي سوق مفتوحة ومؤتمتة بالكامل للترخيص الموسيقي الوحيدة في العالم، حيث تضم أكثر من 400 ألف فنان وقائمة موسيقية تشمل أكثر من 190 دولة، وتقوم بتطوير معلومات البيانات في الوقت الفعلي، مثل استخدام البث وواصفات البيانات الاجتماعية لتوجيه تجربة الترخيص الموسيقي.

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وقال بول ويلتشير، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “سونغ تريدر” في سياق تعليقه على الأمر: “تساهم بصمة ’بيغ سينك‘ العالمية التي تعمل مع العلامات التجارية العالمية الرئيسية إلى جانب التكنولوجيا المقدمة من ’سونغ تريدر‘ والمجتمع المتنامي من الفنانين لدينا، في إنشاء حل لا مثيل له للترخيص الموسيقي لجميع الأطراف”.

ومن جهته، قال دومينيك كايسلي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “بيغ سينك”: “من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المقدمة من ’سونغ تريدر‘، أصبح بإمكاننا تعزيز خدماتنا والوصول السهل إلى مجتمع أكبر من المواهب الموسيقية عالية الجودة. وتمكّن أيضاً البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا وبيانات ’سونغ تريدر‘ شركة ’بيغ سينك‘ من مطابقة طلبات جمهور المنتج المستهدف للعلامة التجارية بواسطة باقة مختارة من الموسيقى المطابقة للبيانات. ويساهم الجمع بين معلومات هذه البيانات وبين خبرة فريقنا في الإشراف على الموسيقى في تغيير قواعد اللعبة وتوفير خدمة أكثر كفاءة وشفافية لعملائنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستحواذ هي عبارة عن صفقة نقد وأسهم تبلغ قيمتها ملايين من الدولارات، أسفرت عن خروج المؤسس المشارك لـ “بيغ سينك”، “يونيليفر فنتشرز”، وهي شركة الرأس المال الاستثماري التابعة لشركة “يونيليفر”. فأصبحت مساهم في حصص الأقلية في شركة “سونغ تريدر”.

وستواصل “بيغ سينك” تقديم خدمات الإشراف المستقل على الموسيقى وتأليفها وترخيصها وإدارة الحقوق الخاصة بعملائها من الشركات الممتازة. تمثل عملية الاستحواذ هذه نقلة نوعية في مجال ترخيص الموسيقى في جميع أنحاء العالم، حيث توفر العلامات التجارية وأصحاب الحقوق والوكالات الإبداعية والفنانين وخدمات لا مثيل لها وشفافية معززة.

لمحة عن “بيغ سينك ميوزيك”

“بيغ سينك ميوزيك” هي الوكالة الرائدة في العالم التي تقدّم خدمات كاملة للإشراف على الموسيقى الإبداعية، وتعمل مباشرة من أجل العلامات التجارية والوكالات الشريكة لها. وتعمل الشركة من خلال عملياتها في كل من لندن ونيويورك وستوكهولم وسنغافورة، على مئات من المشاريع شهرياً لصالح العديد من العملاء من خلال الحملات العالمية المشهود لها بالنقد والحائزة على جوائز مثل “ماجنوم”، و”سامسونج”، و”آكسي”، و”دوف”، و”بوندز”، و”ليبتون”، و”مارمايت” و”كنور”.

لمحة عن “سونغ تريدر”

تربط “سونغ تريدر” الفنانين بالسينما والتلفزيون والعلامات التجارية ووسائل الإعلام الأخرى في سوق عالمية مؤتمتة بالكامل للترخيص الموسيقي. يتحكم مؤلفو الموسيقى في محتواهم وحقوقهم ولديهم القدرة على تحقيق عائدات من الموسيقى من خلال ترخيص جميع أشكال الوسائط، بما في ذلك التوزيع على جميع منصات البث الرئيسية. وباستخدام تقنيات “سونغ تريدر” الخاصة، يمكن للمشرفين على الموسيقى، والعلامات التجارية، وصانعي الأفلام وغيرهم من المبدعين، ترخيص الموسيقى بسهولة من مجموعة كبيرة من الفنانين، والفرق الموسيقية، وشركات التسجيل، والناشرين