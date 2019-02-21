تأسيس شركة جديدة لاستيراد سيارات الأفراد.. ورئيسها: نؤيد «خليها تصدي» وأسعارنا مختلفة

Advertisements

أعلنت شركة «مجموعة المصريين للاستثمار» ، برئاسة محمود شريف رئيس مجلس إدارة المجموعة ، أنها ستبدأ استيراد سيارات الأفراد من الخارج ، بأسعار تقل عن مثيلها في مصر ، وذلك بعد اشتعال الخلاف بين أعضاء حملة «خليها تصدي» ، ووكلاء وتجار السيارات في مصر.

محمود شريف رئيس مجلس إدارة المجموعة ، أكد الانتهاء من الإجراءات القانونية لتأسيس وإشهار مجموعة المصريين للاستثمار ، موضحا أنه حتى الانتهاء من الإجراءات ، تستورد على اسم شركة هانيا جروب ، وهي شركة قائمة بالفعل ، ومنوط بها تأسيس المجموعة ، كما أنها أحد أهم الشركاء ، كما بدأ استقبال طلبات الشراء ، منذ نحو 3 أيام.

Advertisements

وبشأن طريقة الشراء ، أوضح شريف في تصريحات صحفية عنه اليوم ، أن العميل الراغب في الشراء ، عليه التوجه إلى مقر الشركة لاختيار السيارة التي يرغب في شرائها ، لافتا إلى أن الاستيراد لا يتم فقط على اسم العميل ، إنما يتم استيراد أعداد كبيرة حسب الطلب على الأنواع.

ولفت رئيس مجلس إدارة «مجموعة المصريين للاستثمار» ، إلى أن الإقبال جيد للغاية ، وأنه في غضون 3 أيام فقط ، استقبلت المجموعة أكثر من 500 طلب شراء ، لافتا إلى أن هناك طريقتان للدفع ، الفوري والتقسيط ، حيث اتفقت المجموعة مع عدد من البنوك العاملة في السوق المصري ، وبفوائد بنكية أقل بنسب مقبولة عن الموجودة في سوق السيارات ، والإجراءات المالية مع البنك ، وال يكون خلال أيام قليلة.

وتابع شريف ، أن السيارات سوف تكون متاحة للشراء ، سواء أوروبية ، أو يابانية ، أو كورية ، أو صينية ، وتتفاوت الأسعار بحسب النوع والموديل ، موضحا أن سعر أي سيارة ، سوف يكون أقل من سعرها الرسمي في التوكيل بنسب تتراوح بين 20 – 30%.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة المصريين للاستثمار» ، إن السيارات القادمة ليست بالمواصفات العادية ، لكنها بمواصفات خاصة أكثر جودة تضاهي المواصفات الأوروبية ، والمواصفات التي يتم طرح السيارة بها في بلادها ، وأضاف: «أهم من البيع ، خدمات ما بعد البيع ، وهو ما نركز عليه بشكل كبير ، فسنكون مع المشتري بداية من ترخيص السيارة في المرور ، والتأمين عليها ، فضلا عن التزام المجموعة ، بمنح كل السيارات ضمان يماثل الضمان الذي يمنحه الوكيل ، بل يزيد عليه من خلال ما يسمى عقد ضمان ممتد لسنوات أطول ، في مقابل قيمة مالية بسيطة ، وتكون الخدمة عبر مراكز صيانة بمختلف محافظات الجمهورية ، كما أن أسعار الصيانة ، سوف تكون أقل بنسب كبيرة تصل لـ30% من مثيلاتها لدى الوكلاء ، وقطع الغيار المستخدمة س وف تكون أصلية.

وأتمّ شريف تصريحاته قائلا ، إن المجموعة من أشد المؤيدين لحملة «خليها تصدي» ، لتوفير السيارات بأسعار مماثلة لأسعارها في الخارج مع هامش ربح عادل ، فضلا عن توفير خدمات حقيقية لما بعد البيع بهامش ربح عادل أيضًا ، واختتم: «ندعوهم لمساندتنا فيما هو قادم».