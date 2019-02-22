لينوفو تحقق أداء قوياً مع تسجيلها العائدات الفصلية الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة

لمحة عن مجموعة الأعمال:

سجلت مجموعة الأجهزة الذكية عائدات وأرباحاً قياسية؛ عزّزها تحقيق نمو في العائدات للربع الثالث على التوالي على نحوٍ غير مسبوق – وصلت نسبته إلى 6.2 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي محققاً 12.4 مليار دولار أمريكي.

سجلت مجموعة أعمال الحواسيب الشخصية والأجهزة الذكية ضمن مجموعة الأجهزة الذكية عائدات خلال الربع بلغت 10.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 11.6 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، معززةً زخم المجموعة بوتيرة سريعة عن الربع السابق. كما حققت عائدات الحواسيب الشخصية نمواً نسبته 16 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متفوقةً على السوق بأكثر من 17 نقطة مع تحسن هامش الدخل قبل اقتطاع الضرائب أيضاً بنقطة مئوية واحدة. وحافظت “لينوفو” على مكانتها المتصدرة لمبيعات الحواسيب الشخصية بلا منازع، مع حصة قياسية في السوق بلغت 24.6 في المائة. وقد أدى التركيز على تحقيق النمو المرتفع وعلى القطاعات الممتازة إلى ارتفاع العائدات في مجال حواسيب محطات العمل والأجهزة الرقيقة والخفيفة الوزن والأجهزة البصرية لتتخطى عائدات السوق بأكثر من 30 نقطة، و بـ 16 نقطة في مجال الألعاب وبأكثر من 220 نقطة مع أجهزة “كروم بوك”.

سجلت مجموعة الأجهزة الجوالة ضمن مجموعة الأجهزة الذكية أول أرباح لها حول العالم منذ الاستحواذ على “موتورولا” في أكتوبر من عام 2014. وجاء هذا الإنجاز الملحوظ بفضل التنفيذ المتقن لاستراتيجية “لينوفو” الهادفة إلى تخفيف النفقات وتبسيط حافظة منتجات المجموعة والتركيز على الأسواق الرئيسية. وكان لافتاً للانتباه تحقيق أمريكا الشمالية ربع قياسي للمجموعة مع أحجام تخطت السوق بـفارق مذهل بلغ 40 نقطة. إضافةً إلى ذلك، يحقق تركيز مجموعة الأجهزة الجوالة على مناطق جغرافية محددة أخرى نتائج لافتة: إذ تحافظ “لينوفو” على المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية، على الرغم من تقلب أسعار العملات والقيود المفروضة على العرض. وفي الصين، وبفضل مجوعة من المنتجات الجديدة تحت علامة “لينوفو” التجارية، استمرت المجموعة في استثمار الزخم من أجل زيادة العائدات بمقدار أربعة أضعاف، مسجلةً نمواً قوياً في هامش الدخل قبل اقتطاع الضرائب.

وحققت مجموعة مركز البيانات نمواً في الأرباح للربع الخامس على التوالي ( ارتفع هامش الدخل قبل اقتطاع الضرائب بمقدار 3.6 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي) بناءً على ارتفاع في العائدات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي بلغت 31 بالمائة لتصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي. وفي الواقع، سجلت مجموعة مركز البيانات نمواً في العائدات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي في كل المناطق الجغرافية، أبرزها نمو من ثلاثة أرقام في أمريكا الشمالية، ونمو من رقمين في منطقة آسيا -المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وسيعزز مشروع “نت آب” المشترك، الذي يعمل الآن في الصين، الحافظة ويوسع فرص الأعمال. كما شكلت الأعمال التجارية واسعة النطاق مرة أخرى مساهماً كبيراً مع نمو من ثلاثة أرقام في العائدات، وسجلت عائدات البنية التحتية المعرّفة بالبرمجيات نمواً في العائدات ناهزت نسبته 70 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولم تحافظ المجموعة فحسب على موقعها المتصدر لقائمة مشروع “توب 500” كأفضل مزود لأجهزة الحاسوب الفائقة في العالم، لكنها أيضاً عززست هذه الصدارة.**