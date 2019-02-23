تفاصيل طريقة السداد الجديدة لفواتير الكهرباء عبر الموبايل

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تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الوقت الراهن العمل على إطلاق “برنامج جديد”، يتضمن البرنامج قيام المشترك بشحن أو سداد قيمة الفاتورة الشهرية عن طريق الموبايل الخاص به.

تأتي تلك الخطوة إطار سعى وزارة الكهرباء للعمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة إلى المواطن المصري سواء الخدمات الإدارية أو الفنية.

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، “إنه سوف يتم قريبا الإعلان عن أنظمة شحن الجديدة الخاصة بـ العدادات مسبوقة الدفع من خلال نظام الشحن الموحد في مختلف شركات التوزيع، وأوضح “أن أنظمة الشحن الجديدة لن ترتبط بأماكن ومواعيد محددة من أجل شحن العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع.

وأضاف المصدر، “إن عملية شحن العداد الكهربائي تتوقف على وجود “رصيد كافي” عبر الهاتف المحمول، وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد الكهربائي الخاص به فى أي وقت دون الانتظار من أجل الانتهاء من العطلات والإجازات الرسمية على الرغم من برمجة العدادات الكهربائية بعدم الفصل فى تلك الأيام الخاصة بـ العطلات والإجازات الرسمية”.

وأشار “أن البرنامج الجديد سوف يكون أشبه بنظام فتح “تطبيق الواتس آب” عبر الكمبيوتر، ومن المرتقب أن تعلن وزارة الكهرباء عن برنامج الشحن الموحد عن طريق البرنامج الذي سوف يتم تطبيقه عبر الهاتف المحمول، بحيث يقوم المشترك أو المواطن بوضع القطعة النحاسية الموجودة بكارت الشحن أمام كاميرا الموبايل التي من خلالها يتم نقل الرصيد إلى العداد الكهربائي بطريقة مباشرة”.

وأوضح المصدر، “أن نفس فكرة الشحن سوف يتم اتباعها فى طريقة سداد الفاتورة الشهرية أو سداد المتأخرات، بحيث يقوم المواطن أو المشترك بالدخول عبر البرنامج، ويقوم بالضغط على قيمة الفاتورة ثم يقوم بإدخال رقم السداد الإلكترونى الموجود على الكارت”.

وأشار إلى “أنه عن طريق الاتصال بملف الإصدار بالشركات يتم معرفة قيمة ما على المواطن من فواتير مستحقة، حيث يختار ما سوف يقوم بسداده من فواتير الخاصة بـ استهلاكه من الكهرباء من خلال الضغط على خانة سداد الفاتورة، ويتم بعدها تحويل الأرصدة إلى حساب كل شركة بالبنوك المختلفة”.

وأوضح أنه سجل إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع حتى الوقت الراهن أكثر من سبعة مليون عداد في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وأشار إلى أن هدف وزارة الكهرباء خلال الفترة الراهنة هو الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة عالية لكافة المواطنين.

شروط تركيب عداد كودي للعقار المخالف

ألا يكون المبنى مقامًا على أرض تملكها الدولة أو على أرض أثرية أو بحرم الطريق أو مخالفًا لشروط الطيران المدني أو للمسافات الآمنة، ومقام المبنى تبعًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.

ويشحن المشترك العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من خلال أي شركة أخرى، مع العلم بأن كروت شحن العداد الكهربائي غير مرتبطة بمدة صلاحية، “بمعنى أن المستهلك الذي يشحن العداد بمبلغ مائة جنيه، ولم يستهلك سوى خمسين جنيه فقط على مدى الشهر، يرحل باقي المبلغ إلى الشهر التالي.

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