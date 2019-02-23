المركزي يعلن عن شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.. تعرف عليها

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أعلن البنك المركزي المصري عن إدراج مجموعة من القواعد التي تهدف إلى اقتصار “مبادرة التمويل العقاري” على فئة محدودي الدخل فقط.
قواعد المركزي لمبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل
- توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة المطروحة من قبل البنك المركزي المصري، من خلال الموارد الذاتية للبنوك، وبدون تقديم أذون خزانة التي تعد ضمان، وذلك بأسعار العائد الخاصة بشريحة فئة محدودي الدخل بنسبة مئوية 45% أو 7% لمدة حدها الأقصى عشرين عامًا.
- تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بموجب ” +- 2%” على سعر العائد الخاص بمحدودي الدخل.
- لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.
- موافاة قطاع العمليات المصرفية التابعة للبنك المركزي المصري، بقيمة التعويض خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالي للمنح.
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