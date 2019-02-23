انطلاق القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ غداً

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تنطلق غدًا الأحد فعاليات القمة العربية/ الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات القمة إلى يوم الاثنين القادم، بحضور عدد من قيادات دول العالم العربي، دول القارة الأوروبية.

تعقد فعاليات المؤتمر العربي الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن فعاليات القمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي سوف تجمع لأول مرة، بحضور رؤساء دول وحكومات من دول العالم العربي، ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك وجون كلود يونكر سوف يمثل بشكل رسمي الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات القمة التي سوف يتم عقد فعالياتها غدًا.

ووصل مساء أمس خلال وقت متأخر كلاوس يوهانس وهو رئيس رومانيا ورئيس الاتحاد الأوروبي، إلى مدينة شرم الشيخ من أجل المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن القمة تهدف إلى العمل على تعزيز العلاقات الأوروبية والعربية، وسوف يتم خلالها فعاليات القمة التركيز على عدد من القضايا، والتركيز على عدد من التحديات المشتركة ومن أهمها “التعددية، والهجرة، التجارة والاستثمار، الأمن إلى جانب مناقشة إلى الوضع في المنطقة”.

ومن المتعين ، أن تشهد القمة حضور أوروبي رفيع المستوى، حيث يشارك فيها الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موغريني، إلى جانب حضور عدد من زعماء وقادة الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في فعاليات القمة تسعة وأربعين دولة، منها واحد وعشرين دولة عربية، وثمانية وعشرين دولة أوروبية.

طالب وزير الطيران المصري، مساء أمس برفع درجة الاستعدادات القصوى من أجل استقبال ضيوف جمهورية مصر العربية المشاركين في فعاليات المؤتمر العربي الأوروبي، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، إلى جانب سرعة إنهاء كافة الإجراءات لسفرهم ووصولهم بكل سهولة ويسر.

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