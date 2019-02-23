إنجرام مايكرو وماس تشالنج تعلنان عن أفضل الشركات الناشئة

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أعلنت اليوم شركة “إنجرام مايكرو”، بالإشتراك مع “ماس تشالنج”، عن قائمة المرشحين النهائيين الإثني عشر من المشاركين في سلسلة مسابقات “كوميت” في كلّ من تل أبيب وأوستن وبوسطن. وتضمّ القائمة الخاصة بالنسخة الإفتتاحية من المسابقات لهذا العام كلاً من “فيريفايو”، و”بيريميتر 81″، و”إيتس ماين”، و”آي كونترول”، و”كلير بلايد”، و”ري: ثري دي”، و”سيمبالس”، و”ذي مينتور ميثود”، و”بيكسم إنك”، و”أدابتايشن”، و”أون روت”، و”بوكسولوجيك دوت كوم”.

أطلقت مسابقة “كوميت” في عام 2018، وهي التحدي الوحيد المخصّص لإستكشاف بائعي البرمجيات المستقلين (“آي إس في”) الموهوبين العاملين في مجال الأعمال المباشرة بين الشركات وتسريع ارتقائهم نحو تحقيق النجاح في السوق. ومع انتقالها إلى مرحلة التصفيات النهائية في مسابقة “كوميت”، ستحصل هذه الشركات الناشئة على التمويل لدخول السوق، وإمكانية وصول غير مسبوقة إلى أبرز الشركاء المؤسسيين، بالإضافة إلى مناهج مخصصة لتسريع نجاحها – وكل ذلك من دون مشاركة أي نسبة من الأسهم.

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وفي سياق تعليقه على الأمر، قال نيميش دافي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “إنجرام مايكرو كلاود”: “بهدف البقاء في الطليعة والحفاظ على الريادة في الاقتصاد الرقمي، نحتاج إلى البحث بشكل نشط وفعال عن أفضل الشركات الناشئة في العالم في مجال التكنولوجيا وتسريع وصولها إلى الربحية والنطاق.” وأضاف: “ساهمت مسابقة ’كوميت‘ باستكشاف الكثير من بائعب البرمجيات المستقلّين الناشئين والمبتكرين الذين يمكن أن تساهم ’إنجرام مايكرو‘ بتسويقهم، بالإضافة إلى عدد قليل من الشركات الناشئة التي ستغير العالم بالفعل.”

وتساهم مسابقة “كوميت” بتعليم بائعي البرمجيات المستقلين كيفية إيجاد تقنيات مصممة خصّيصاً لقنوات تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم وتسويق تقنياتهم. كما تساعد “إنجرام مايكرو كلاود” على بلوغ رؤيتها المتمثّلة في “تحقيق وعد التكنولوجيا”. وقد تم تقييم أكثر من 300 من المشتركين من بائعي البرمجيات المستقلين بموجب عدد من المعايير، بما في ذلك الرؤية المستقبلية، والتأثير في القطاع والإمكانات في قنوات التوزيع المستخدمة؛ للحصول على فرصة التنافس إما في تل أبيب أو أوستن أو بوسطن. تم اختيار ستة وأربعين من أبرز المشاركين لتقديم عروضهم مباشرة أمام لجنة من المؤثرين المتميزين في القطاع، والذين قاموا بدورهم باختيار المرشحين النهائيين.

من جانبه، قال شيبان دالياه، الرئيس التنفيذي لمسابقة “ماس تشالنج”: “تفخر ’ماس تشالنج‘ بالاشتراك مع ’إنجرام مايكرو كلاود‘ لاستضافة مسابقة ’كوميت‘ التي تساعد الشركات الناشئة المتطورة العاملة في مجال الأعمال المباشرة بين الشركات الأبرز في العالم على تسريع نموها بشكل غير مسبوق.” وأضاف: “نتوجه بالتهنئة إلى الشركات الناشئة التي تمّ اختيارها، ونتطلع إلى الاحتفال معها خلال قمة ’إنجرام مايكرو كلاود‘ 2019 في مارس المقبل.”

تعتبر “ماس تشالنج” شبكة عالمية من المسرعات المخصصة للشركات الناشة من دون مشاركة أي نسبة من الأسهم وهي تدعم نمو الشركات الناشئة في خمس قارات. وقد تمكن منتسبوها البالغ عددهم أكثر من 1،900 منتسب من جمع أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي لتمويل المشاريع، وساهموا بتوليد إيرادات تزيد عن 2،5 مليار دولار أمريكي حتى الآن. ومن خلال شراكتها مع “ماس تشالنج”، تعمل “إنجرام مايكرو” على توسيع نطاق مبادرتها المخصّصة لبائعي البرمجيات المستقلين وتوفير فرص لا مثيل لها للمرشحين النهائيين والفائزين في المسابقة.

أثبتت “إنجرام كلاود” بأنّها الطريق الأسرع لوصول بائعي البرمجيات المستقلين الذين يسعون إلى تأسيس وتوسيع أعمالهم القائمة على البرمجيات كخدمة والبنية التحتية كخدمة إلى الأسواق. وبمجرد انضمامهم إلى سوق “إنجرام مايكرو كلاود”، يصبح بائعو البرمجيات المستقلين قادرين على توسيع حلولهم، وترويجها، وبيعها، ونشرها بسرعة، ضمن شبكة الشركاء والعملاء الذين يقدمون لهم الخدمات في أكثر من 50 سوقاً عالميةً، بما في ذلك الصين. للمزيد من المعلومات حول برامج بائعي البرمجيات المستقلين التي توفرها “إنجرام مايكرو كلاود”، يرجى الضغط هنا.