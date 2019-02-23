ديفتيك تطلق تمكين الأسواق لمساعدة بائعي البرمجيّات المستقلّين

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قال ميلوفان ميليك، الرئيس التنفيذي لشركة “ديفتيك”، في هذا السياق: “مع انتقال مبيع البرمجيات إلى الإنترنت، يستمرّ الكثير من بائعي البرمجيّات الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف حول العالم بالمكافحة في تنفيذ استراتيجيّة توجيه ناجحة كوسيلة لتسريع النموّ وامتداد السوق. وتقدّم بعض أسواق السحابة مثل ’أزور‘ و’إيه دبليو إس‘ و’سيلزفورس‘ و’سورفيس ناو‘ و’كلاود بلو‘ و’آب دايركت‘ والكثير غيرها، التي يتمّ تشغيل بعضها من قبل أكبر شركات الاتصالات ومزودي خدمات السحابة حول العالم، إلى بائعي البرمجيّات المستقلّين طريقاً للوصول إلى مجموعة متنامية من المستخدمين النهائيّين. وتتوافر بعض التعقيدات التي غالباً ما يواجهها بائعو البرمجيّات المستقلّين خلال عمليّة تمكين القنوات. ويحصل مجرّد تحديد المنظومات ’المناسبة‘ لمنتجاتهم على جزء مهمّ من وقت التسويق بالنسبة إلى بائعي البرمجيّات المستقلّين، فضلاً عن محاولة إدارة الدورة الكاملة للتسويق. ويتمحور حلّنا بدرجة كبيرة حول هذه التحديات الخاصة ببائعي البرمجيّات المستقلّين”.

هذا وعملت “ديفتيك” مع مئات بائعي البرمجيّات المستقلّين حول العالم، من خلال مساعدتهم على الاندماج في أيّ عدد من أسواق السحابة المختلفة. وأدركت فرقهم أنّ نسبة عالية من بائعي البرمجيّات المستقلّين لا يزالوا يحتاجون إلى توجيه أكبر لإنجاح استراتيجيّتهم التسويقيّة بالفعل، أبعد من حلّ تقني عالي الجودة من تطوير “ديفتيك”. وأصبح واضحاً أنّ بائعي البرمجيّات المستقلّين يحتاجون إلى الكثير من المساعدة بالإضافة إلى الدمج التقني. وتتوافر الكثير من الخطوات التي ينبغي تنفيذها من أجل ضمان الزخم في التسويق: أبحاث وتحليلات مناسبة في السوق، وفهم المنظومات حيث يكون حلّ بائعي البرمجيّات المستقلّين إضافيّاً لخدمات أخرى، والتصميم التقني والتمكين، وتمكين فريق المبيعات الداخلي، وتمكين الشركاء، والصيانة المستمرّة، وتطوير خصائص جديدة. إنّها بعض النشاطات المختلفة والمتاحة من خلال تمكين “ديفتيك” للأسواق.

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وأضاف ميليك قائلاً: “السبب خلف إدخال تمكين السوق كحلّ قائم على الاشتراكات هو أنّ بائعي البرمجيّات المستقلّين يحتاجون إلى نسبة كبيرة من المرونة من أجل الاستجابة بسرعة إلى التغيير. وبهذه الطريقة، يتمتّعون بوصول مستمرّ لمجموعة معارفنا وخبراتنا وأدواتنا وموادنا ومصادرنا. وفي نهاية المطاف، نعتقد أنّ حلّ تمكين السوق سيساعد بائعي البرمجيّات المستقلّين في التركيز على المهمّ – المنتج الرئيسي – مع الاستمرار بإنجاح التسويق من خلال المرونة والعمل مع ’ديفتيك‘ كشريك تقني”.