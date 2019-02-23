هل يساهم خفض فوائد البنوك في تنشيط قروض السيارات؟

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قال أستاذ الاستثمار والتمويل ، الدكتور مصطفى بدرة ، إن قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ، بشأن خفض الفائدة في البنوك بنحو 1% ، لن يكون له أي أثر ، على أسعار فوائد قروض السيارات بشكل مباشر كما يعتقد البعض ، موضحا أنها تستهدف الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي.

وفي تصريحات لبرنامج عربيتي ، المذاع على شبكة راديو مصر ، أضاف الدكتور مصطفى بدرة ، أن هناك عوامل أخرى تتحكم في خفض قيمة الفوائد على قرض السيارة ، بينها أن يكون للعميل شهادات ادخار في البنك الذي يأخذ منه قرض السيارة ، حيث إنه سوف يوفر عليه مصروفات إدارية ، وكذلك يخفض سعر الفائدة عليه أكثر من أخذ هذا القرض بخطاب HR.

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وزاد أستاذ الاستثمار والتمويل ، أن هناك الكثير من عملاء البنوك ، يلجأون في الوقت الحالي لأخذ قروض شخصية من البنوك ، لشراء السيارة بدلا من قروض السيارة ، حيث إن الفائدة على هذا الفائدة ، والتأمين الإجباري والمصروفات الإدارية على هذا النوع من القروض تكون أقل.

ولفت الدكتور مصطفى بدرة ، إلى أن هذا الاتجاه بأخذ أنواع مختلفة من القروض لشراء السيارة ، جعل من الصعب حصر عدد العملاء في هذا القطاع ، مضيفا أنه في المجمل العام ، كان للارتفاع الكبير للفائدة الذي وصل في العام الماضي إلى نحو 20% ، أثر في التراجع الكبير في قروض السيارات.