الوزراء المصري: 20% نمو الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017

Advertisements

قام مجلس الوزراء المصري بنشر بيانات حول حجم العلاقات التجارية العربية/ الأوروبية، وما شهدته من تطورات خلال السنوات السابقة، وخصوصًا في حجم التبادل التجاري بين دول العالم العربي وبين دول الاتحاد الأوروبي، واستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العالم العربي.

يأتي هذا بالتزامن من انطلاق فعاليات القمة العربية/ الأوروبية، والتي سوف يتم عقد فعالياتها في مدينة شرم الشيخ على مدار يومي 24 و25 من شهر فبراي الجاري لعام 2019، تحت رئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، بحضور عدد من رؤساء حكومات ودول أوروبا والعالم العربي.

Advertisements

حجم التبادل التجاري بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري “إن حجم التبادل التجاري بين دول العالم العربين وبين دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة مئوية تصل إلى 7%، مسجلة ما يقارب من 315.9 مليار يورو أي ما يعادل 358.28 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017، إذا ما قورنت بقيمة 295.5 مليار يورو أي ما يعادل 335.14 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016.

إلى جانب ارتفاع معدلات الصادرات العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة مئوية تصل إلى 20% مسجلة ما يقارب من 121.6 مليار يورو في عام 2017، إذا ما قورنت بعام 2016 حيث سجلت ما يقارب من 101.2 مليار يورو، أي ما يعادل 114.78 مليار دولار أمريكي.

أما بالنسبة إلى حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دول العالم العربي، فقد أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، “أن جمهورية مصر العربية قد احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تصل إلى 92 مشروع باستثمار تراكمية تصل إلى ما يقارب من 4.754‏ مليار يورو أي ما يعادل 5.391.76 مليار دولار أمريكي، تأتي في المرتبة الثانية دولة المغرب بإجمالي عدد 50 مشروع باستثمار تراكمي بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب من 1.759 مليون يورو، أي ما يعاد 1.994.98 مليون دولار أمريكي.

احتلت المرتب الثلاثة الدولة التونسية بإجمالي 35 مشروعاً باستثمار تراكمي بقيمة 747 مليون يورو‏ أي ما يقارب من 847.21 مليون دولار، فيما احتلت المرتبة الرابعة دولة الأردن بإجمالي 43 مشروعاً باستثمار تراكمي يصل إلى 1.326 مليون يورو، أي ما يعادل 1.503.89 مليون دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الخامسة لبنان بإجمالي 7 مشروعات باستثمار تراكمي يصل إلى ‏238 مليون يورو، أي ما يعادل 269.93 مليون دولار.

أقرا المزيد انطلاق القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ غداً