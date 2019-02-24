سك العملة: إصدار عملات تذكارية لـ “السادات” مطلع مارس 2019

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صرح رئيس مصلحة سك العملة اللواء عبدالرءوف الأحمدي، عن اعتزام المصلحة إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بداية شهر مارس القادم لعام 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرار وزاري بالموافقة إلى وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط على إصدار عملات تذكارية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الرئيس المصري الراحل “محمد أنور السادات”.

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تتضمن العملات التذكارية الجديدة عُملة ذهبية فئة الجنيه، وعملة ذهبية أخرى لفئة الخمسة جنيهات، كما تضم عُملة فضية فئة العشرة جنيهات، وعُملة فضية أخرى فئة الخمسين جنيهًا، وكذا عُملة فضية فئة المائة جنيهًا مصريًا.

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