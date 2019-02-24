المركزي يطرح اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيهًا مصريًا

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يطرح اليوم الأحد البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة مالية إجمالي تقارب من 17 مليار جنيه، تسجل قيمة الطرح الأول الخاصة بـ أذون خزانة لأجل 91 يومًا، ما يقارب من 8.5 مليار جنيه، وتسجل أذون أجل 266 يومًا ما يقارب من 8.5 مليار جنيهًا مصريًا.

ومن المتعين أن تصل قيمة العجز بالموازنة العامة للدولة المصرية مع نهاية العام المالي الحالي ما يقارب من 440 مليار جنيه، ويتم تمويل هذا العجز من خلال طرح البنك المركزى المصري لأدوات الدين والتي تتضمن أذون وسندات خزانة، نيابة عن “وزارة المالية”، ويتم تمويل عجز الموازنة أيضا عن طريق المنح والمساعدات الاقتصادية التي تمنح من قبل دول العالم العربي، أو من خلال القروض الدولية.

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