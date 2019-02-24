للمرة الأولى.. ربط إلكتروني لدفع مبلغ جدية حجز الحج السياحى مع الداخلية والسياحة

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صرحت “غرفة شركات السياحة” عن إدراج ميكنة من أجل سداد مبلغ جدية الحجز الخاصة بالمتقدمين للحج لأول مرة، في موسم الحج السياحى القادم 1440هـ، 2019م، وذلك فى إطار حرص “غرفة شركات السياحة”، على التطوير من أجل رعاية مصالح الشركات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأشار نائب رئيس غرف الشركات السياحية باسل السيسى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيل على كافة الشركات السياحية التي تقوم على تنفيذ برامج الحج، وتعمل على توفير الوقت والجهد أيضًا”، وأضاف، “أن الشركة السياحية تقوم بسداد مقدم جدية الحجز لكل حاج تبعًا للبرنامج الذي تقدم له فى أحد فروع بنك مصر فى حساب مخصص لهذا تحت رقم ترخيص الشركة، واسمها عن كل مواطن”.

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وأوضح “أنه فور إيداع مبلغ جدية الحجز والذي يتم بطريقة إلكترونية يتم رفع صورة قسيمة الإيداع على موقع الغرفة دون حاجة إلى توجه مندوب الشركة للغرفة أو وزارة السياحة، تبعًا لهذا النظام الجديد يتم ظهور الإيداع بصورة إلكترونية أيضا عبر موقع وزارة السياحة، أو عبر موقع بوابة الحج المصرى التابعة لوزارة الداخلية المصرية”.

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة، “أنه تبعًا لذلك سوف يتم السماح لكل شركة بتسجيل أسماء المتقدمين لها عبر بوابة الحج المصري تبعًا للمبلغ الذي تم إيداعه عن طريقة شركة السياحة تبعًا للمستوى الذي حددته الشركة قبل إجراءات التسجيل مع الحاج”.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية في غرفة الشركات السياحة أحمد إبراهيم، “أنه بعد إجراء القرعة واختيار الفائزين، يتم تحويل مقدمات جدية الحجز الخاصة بالحجاج الفائزين إلى شركة السياحة، أما من لم يحالفه الحظ فسوف يتم رد مقدم الحجز من خلال البنك إلى الحاج بنفسه وليس إلى شركة السياحة أو أى وسيط”.

ولفت إلى “أنه تبعًا للضوابط الموضوعة للحج خلال العام الجاري، فإن مبالغ جدية الحجز لكافة المستويات تتضمن 20 ألف جنيه للمستوى السياحى “5 نجوم”، ومبلغ 15 ألف جنيه لمستوى “4 نجوم”، ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستويين “الاقتصادي، البرى”، ولن يسمح للشركة بالسداد بأية طريقة أخرى بخلاف السداد النقدي.

وأشار، “إن هناك تنظيمات تمت من قبل شركات السياحة،والوزارة الخاصة بمبلغ سداد جدية الحجز منعًا للخطأ، بسبب تزامن إيداع الرسوم المقررة الخاصة برحلات العمرة مع إيداع مبالغ جدية الحجز الخاصة بموسم الحج، وحتى لا يحدث خلط لدى مندوبي الشركات السياحية فى عملية الإيداع والذى وقعت خلال المواسم السابقة”.

تضمنت الالية الجديدة التي تتم بطريقة الإلكترونية، خطوات تمنع حدوث هذا الخلط الذي وقع خلال مواسم الحج والعمرة السابقة، وحتى يتم السداد بشكل منفصل لكل من جدية حجز الخاصة بالحج، ورسوم جدية الحجز الخاصة بالعمرة.

بدأت شركات السياحة إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحي خلال هذا العالم، حتى يوم السابع عشر من شهر مارس القادم لعام 2019، تمهيدًا لإجراء الرقعة بطريقة إلكترونية لاختيار الفائزين بموسم الحج السياحي بكافة مستوياته.

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