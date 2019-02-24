المركزي المصري يعلن رصيد الاحتياطي الأجنبي خلال الأسبوع القادم

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صرح البنك المركزي المصري، أنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم رفع رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه، ومن المتوقع أن يشهد رصيد الاحتياطي الأجنبي زيادة بشكل طفيف.

وقد سجل رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال نهاية شهر يناير السابق لعام 2019 ما يقارب من 42.6 مليار دولار أمريكي، بحسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري.

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ارتفع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي بنسبة مئوية تصل إلى 15% خلال العام السابق 2018، على الرغم من قيام البنك المركزي بسداد العديد من مليارات الدولارات على شكل ديون، والتزامات خلال نفس العام.

سجل احتياطي النقد الأجنبي للدولة المصرية من النقد الأجنبي خلال نهاية شهر ديسمبر السابق لعام 2018، ما يقارب من 42.551 مليار دولار، في مقابل ما سجله خلال شهر ديسمبر من العام الأسبق 2017، حيث سجل ما يقارب من مقابل 37.020 مليار دولار، بزيادة تقدر بحوالي 5.513 مليار دولار أمريكي.

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