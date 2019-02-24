أسعار الفائدة في 9 بنوك بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

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شهدت اليوم قرارات البنوك حالة من التباين خلال الأسبوع السابق الخاصة بأسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية الخاصة بكل بنك، وقد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري منذ الأسبوعين السابقين الخاص بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1%.

قرر بعض البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري إن يخفضون أسعار الفائدة الخاصة بأوعيتهم الادخارية، فيما ثبت قام بعض من البنوك الأخرى بخفض أسعار الفائدة على الرغم من القرار الصادر عن البنك المركزي المصري الخاص بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أحد عشر شهرًا.

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ويقدم موقع مصر 365 تقرير حول تحركات أسعار الفائدة في تسع بنوك مصرية خلال تعاملات الأسبوع السابق.

صرح بنك مصر عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الخاصة بالشهادة الادخارية ذات العائد الثابت دون إجراء أي تغيير يذكر، والتي تمنح فائدة تصل نسبتها المئوية إلى 15% شهريًا، ويبلغ أجلها 3 سنوات، فيما قرر البنك أن يتم خفض العائد على الشهادة المتغيرة إلى نسبة مئوية تصل إلى 16% بدلًا من نسبة 17% على أن يتم صرف عائدها كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاثة سنوات.

وقرر أيضا بنك مصر أن يتم خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على حساب يوم بيوم “VIP” الخاص بفئة كبار العملاء البنك على كافة الشرائح المختلفة .

أعلن البنك الأهلي عن قراره الخاص تثبيت أسعار الفائدة على “حساب التوفير، والودائع”، دون إجراء أي تغيير يذكر، كما أبقى البنك على أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات أجل ثلاثة سنوات بعائد ثابت دون تغيير بفائدة تصل نسبتها المئوية إلى 15% يصرف العائد شهريًا، أو بأسعار فائدة تصل إلى 15.25% يتم صرفها كل ثلاثة أشهر.

فيما قام البنك الأهلي بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد لتسجل نسبة 16% بدلًا من نسبة 17% ويتم صرف العائد الخاص بالشهادات الثلاثية المتغيرة كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاثة سنوات.

كما أبقى “بنك الاستثمار القومي” على فائدة شهادة الاستثمار ذات عائد 15.75% التي يتم بيعها من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري”.

المصرف المتحد

أعلن المصرف المتحد عن قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لكافة العملاء الجدد، فيما تم الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع، وحسابات التوفير دون إجراء أي تغيير يذكر.

بنك البركة

كما أعلن بنك البركة مصر عن قراره الخاص خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على كافة الودائع، فيما لم تتلق الفروع أي تعليمات رسمية من قبل إدارة البنك حول مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير .

بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على شهادتين “اليكس جولد، وشهادة اليكس جولد ستار” ذات العائد المتغير، حيث تم خفض أسعار الفائدة على شهادة اليكس جولد إلى نسبة 13.75% بدلا من نسبة ١14.75%، على أن يتم صرف عائد الشهادة كل ثلاثة أشهر، لمدة ثلاثة سنوات.

كما قرر البنك أن يتم خفض أسعار الفائدة على شهادة اليكس جولد برايم إلى نسبة 13.5% بدلًا من نسبة 14.5% ويصرف العائد كل شهر لمدة ثلاثة سنوات.

بنك الكويت الوطني

كما صرح بنك الكويت الوطني عن قراره بخفض الفائدة ما بين نسبة 1 إلى نسبة 1.25% على الودائع ، وحسابات التوفير، فيما يدرس البنك خلال الوقت الراهن العمل على خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت .

بنك مصر إيران

قام قرر أيضا بنك مصر إيران خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على حساب التوفير والودائع، فيما قرر إن يتم إيقاف الشهادة ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات التي تمنح عائد بنسبة مئوية تصل إلى 14.5%سنوي بشكل مؤقت، حتى يتم دراسة خفض أسعار الفائدة عليها.

كما خفض أيضًا أسعار الفائدة على الشهادة المتغيرة العائد بالبنك إلى نسبة مئوية تصل إلى 16% تمنح عائد ربع سنوي لمدة ثلاث سنوات.

البنك العربي

كما صرح البنك العربي، هو أحد البنوك الأردنية العاملة داخل سوق الصرافة المصري عن قراره بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات الادخارية الثلاث سنوات ذات العائد الثابت، بينما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الخاصة بحسابات التوفير دون إجراء أي تغيير يذكر.

كما سجلت أسعار الفائدة على الشهادة الخاصة بالبنك العربي نسبة 14% يتم صرف العائد بشكل شهري، مقارنة بنسبة 15% أما بالنسبة إلى أسعار الفائدة على عائد الشهادة التي يصرف يوميا فقد سجلت نسبة مئوية تصل إلى 13% بدل من نسبة 14%.

البنك العقاري المصري

كما أعلن أيضا البنك العقاري المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على الودائع المميزة الخاصة بكبار عملاء البنك، مع الإبقاء على أسعار فائدة الخاصة بودائع العملاء العاديين وحسابات التوفير، والشهادات ذات العائد الثابت كما هم دون إجراء أي تغيير يذكر.

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