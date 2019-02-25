بالصور.. تعرف على مواصفات سيارة بيجو الجديدة 508 الجديدة بعد ظهورها بمصر

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قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورًا خاصة بسيارة بيجو 508 “سيدان” الجديدة كليًا، وقد تم تصوير السيارة الجديدة داخل ساحات تخزين السيارات الخاصة في “ميناء الإسكندرية” انتظارًا من أجل الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بالسيارة.

وتقدم شركة بيجو الفرنسية أيقونتها الجديدة 508، بتصميم يعد مبتكر وأكثر حدة وشراسة من أجل تحويل مقدمة السيارة إلى فك الأسد من خلال شكل مصابيح السيارة الأمامية التي تأخذ الشكل المستطيل ويخرج منها مصابيح لليد على شكل طولي يمتد حتى أسفل الصادم الأمامي للسيارة، في شكل يحاكي أنياب “الأسد”، يفصلهما شبكة التهوية المطعمة بالكروم ويتوسطها علامة شركة بيجو الشهيرة على شكل أسد.

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وجاء تصميم سيارة بيجو الجديدة الخاص بالجزء الخلفي على شكل أنيق، وانسيابي، حيث تم تزويد الجزء الخلفي من السيارة بمصابيح من الليد ثلاثي الإضاءات، التي تشتهر به شركة بيجو الفرنسية، والذي عمل على تعزيز الطابع الرياضي للسيارة، يتوسطهما علامة الأسد المصنوعة من مادة الكروم.

أما بالنسبة إلى مقصورة سيارة بيجو 508 الجديدة، فتميزت المقصورة بالتصميم الداخلي العصري، الذي اعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والخامات المميزة التي تستطيع به السيارة أن تنافس بشراسة قطاع السيارات الفاخرة، ويعد شكل مقصورة سيارة بيجو الجديدة مستوحى بشكل كبير من تصميم السيارة “3008 الرياضية” المتعددة الاستخدامات التي تقدمها الشركة.

المقاعد الداخلية لسيارة بيجو 508 الجديدة مصنوعة من الجلد بتطريز بارز، ويتوسط مقعد السائق والراكب الأمامي “كونسول عريض” يعمل على إضفاء مزيد من الخصوصية للسائق، مزود بأماكن تخزين، وناقل الحركة.

تم تزويد السيارة بشاشة LED تعمل بنظام اللمس، قياس عشرة بوصة مزودة بتقنية “Mirror Screen”، تتوسط مقصورة السيارة بشكل انسيابي، وتعمل من خلال أنظمة “Android Auto، Apple CarPlay”.

كما قامت شركة بيجو الفرنسية بتزويد لوحة معلومات القيادة بشاشة أيضًا ليتم من خلالها عرض البيانات إلى السائق، ويمكن التحكم في تصميمها، يعتليها عجلة قيادة مصنوعة من الجلد بيضاوية الحواف، لتضفي على مقصورة سيارة بيجو الطابع الرياضي بالدرجة الأولى.

مواصفات الأمان بسيارة بيجو 508 الجديدة

وإلى جانب مواصفات الأمان التقليدية، فقد تم تزويد سيارة بيجو الجديدة 508 بمواصفات أمان قياسية، من أهمها:

خاصية الرؤية الليلية.

نظام فرملة الطوارئ التلقائي “AEBS3”.

رادار تنبيه المسافات.

نظام مساعد الحفاظ على المسار “LKA”.

نظام الكشف على النقاط العمياء.

خاصية تنبيه السائق بما يدور بمحيط السيارة.

رصد محيط السيارة بزاوية رؤية 360 درجة.

زودت سيارة بيجو الجديدة بخاصية “FULL PARK ASSIST”، لمساعدة السائق على ركن السيارة بطريقة أوتوماتيكية .

قامت شركة بيجو الفرنسية بتزويد مقصورة بأنظمة الترفيه في مقدمتها، ومنها “خاصية شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا”، مع توفير مخارج توصيل “USB”.

عملت الشركة “بيجو” على توفير سيارتها السيدان بثلاث محركات مختلفة السعات، أصغر تلك السعات اللترية يصل إلى ما يقارب من 1.6 لتر بقوة تصل إلى 120 حصان بتسارع من الثبات بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال ما يقارب 11.0 ثانية، وهناك محرك ديزل سعة تصل إلى 2.0 لتر بقوة تصل إلى 150 حصان مرتبط بناقل حركة “يدوي”، ما بالنسبة إلى السعة الثالثة للمحرك فهي تعمل بالبنزين سعة تصل إلى 2.0 لتر بقوة تصل إلى 180 حصان.

تعتزم شركة “المنصور سكوب” للاستثمار، وهي الوكيل الحصري لسيارات شركة بيجو الفرنسية في جمهورية مصر العربية، بطرح موديل بيجو 508 “ستيشن” بمحرك سعته 1.6 لتر بقوة تقارب من 163 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وبأسعار تبدأ من 469.990 جنيهًا مصريًا، وتصل إلى ما يقارب من 599.990 جنيهًا مصريًا.

ولم تعلن شركة المنصور سكوب الوكيل الحصري لشركة بيجو بمصر عن موعد طرح سيارة بيجو 508 الجديدة أو أسعارها الرسمية داخل سوق السيارات المحلي المصري.

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