بعد تخفيض “لادا جرانتا”.. تعرف على أسعار أرخص 5 سيارات عائلية سيدان بمصر

Advertisements

صرحت “شركة الأمل للسيارات”، وهي من وكلاء شركة لادا الروسية في جمهورية مصر العربية، في وقت سابق عن تخفيض أسعار سيارة جرانتا “السيدان موديل عام 2019 بقيمة مالية تصل إلى 10.000 جنيه ليتم بيع السيارة بسعر رسمي داخل السوق المحلي المصري بما يقارب من 153 ألف جنيهًا مصريًا.

تعد سيارة لادا “جرانتا” التي يتم تجميعها محليًا في مصانع شركة الأمل للسيارات من السيارات العائلية التي تعد أرخص سعرًا على قائمة السيارات السيدان الصغيرة الحجم داخل سوق السيارات المصري، وتعمل السيارة بمحرك سعة تصل إلى 1.6 لتر بقوة 88 حصان السيارة مزودة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

Advertisements

أسعار أرخص 5 سيارات “سيدان” جديدة بمصر

سيارة بروتون ساجا

عادت من جديدة إلى سوق سيارات المصري شركة بروتون الماليزية خلال عام 2018 بعد غياب تام دام قرابة ثلاث سنوات، لتقوم الشركة بطرح سيارات الجديدة التي تحمل علامة “بروتون”، وهي سيارة ساجا السيدان موديل عام 2019.

وتتوفر سيارة ساجا “السيدان” في سوق السيارات المحلي المصري، بفئتين من التجهيزات، فئة مزودة بمحرك سعة تصل إلى 1300 سي سي بقوة تقارب إلى 94 حصان، بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

يسجل سعر السيارة الرسمي للفئة الأولى من سيارة بروتون ساجا ما يقارب من 184.900 جنيهًا مصريًا، وهي بهذا السعر تعد من أرخص السيارات السيدان العائلية الصغيرة في جمهورية مصر العربية.

سيارة شيري إنفي

يسجل سعر موديل عام 2019 من سيارة شيري إنفي ما يقارب من 175.000 جنيهًا مصريًا، والسيارة شيري إنفي تعد من السيارة الصينية الصنع تصل قوة محركها إلى ما يقارب من 1500 سي سي، بقوة 109 حصان، بسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر/س، بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات.ٍسيارة

سيارة شيفرولية لانوس



استطاعت شركة شيفرولية من خلال طرحها سيارة لانوس أن تحجز مقعدًا لها ضمن قائمة أرخص السيارات “السيدان” داخل سوق السيارات المصري، حيث تقدم شيفروليه بمصر سيارة لانوس بمحرك سعة تصل إلى 1.5 لتر بقوة تقارب من 86 حصان، بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، بسعر رسمي بعد الزيادة الأخيرة تصل إلى 170.400 جنيهًا مصريًا.

سيارة بي واي دي F3

تعد “سيارة بي واي دي F3″، الصينية الصنع، موديل 2018 من أرخص السيارات “السيدان” داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 167.500 جنيهًا مصريًا.

تتميز سيارة بي واي دي F3، بمحرك سعة تصل إلى 1.5 لتر بقوة 108 حصان، بنقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

سيارة هايما M3



تأتي على قائمة ثاني أرخص سيارة سيدان بمصر، “سيارة هايما M3” الصينية الصنع، موديل عام 2018 بعد سيارة لادا جرانتا الروسية، حيث يبدأ سعر السيارة الرسمي ما يقارب من 163.900 جنيهًا مصريًا لموديل عام 2018.

تتميز سيارة هايما M3 أنها تعمل بمحرك سعة تصل إلى 1.5 لتر بقوة تقارب من 107 حصانًا، بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات.

أقرا المزيد 9 سيارات رياضية محلية الصنع انخفضت أسعارها خلال 2019.. تعرف عليها