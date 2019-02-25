بعد الحذف.. التموين تعلن عن المستحقين لإصدار بطاقة تموين جديدة

Advertisements

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن شروع الوزارة في استبعاد غير المستحقين تبعًا لمعايير عدة من بطاقات التموين.

وأشار الوزير أن من بين تلك المعايير التي يتم من خلالها حذف غير المستحقين للدعم التموين، وأكد أن الحذف سوف يتم من خلال مرحلتين، وأكد أن معايير الحذف خلال المرحلة الأولى كالتالي:

Advertisements

أن تبلغ فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات/شهرياً فأكثر.

أو تبلغ فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه/شهرياً فأكثر”.

أما بالنسبة لمعايير حذف غير المستحقين للدعم خلال المرحلة الثانية فسوف يتم استبعاد تبعًا لخمسة معايير أخرى اعتبارًا من شهر مارس القادم لعام 2019، استعدادًا لتنقية منظومة الدعم السلعي، والبدء في إضافة المستحقين.

أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة أحمد كمال، على استمرار باقي خدمات البطاقات التموينية من إصدار بدل تالف أو بدل الفاقد، إلى جانب إجراء الفصل الاجتماعي، وإصدار بطاقة تموينية جديدة.

شروط إصدار بطاقة تموينية جديدة

تتضمن شروط إصدار بطاقة تموينية جديدة، الفئات الأولى بالرعاية في المقام الأول، وهم كالتالي:

المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي، ومعاش السادات ومبارك.

المرأة المعيلة، والمطلقات.

أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الإعاقة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

القصر الذين ليس لهم دخل ثابت، أو عائل بسبب وفاة الوالدين.

العمالة الرسمية المؤقتة، وكذلك العاملون في الزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين.

المهنيين، والحرفيين من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة.

المتعطلين، ومن في حكمهم، وكذلك الحاصلين على مؤهلات دراسية، ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً.

أصحاب المعاشات العاملين بالقطاع الحكومي، أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهرياً.

العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً.

تنطبق شروط إصدار بطاقة تموينية بناءً على معايير الاستبعاد الجديدة، على التالي:

من يقل استهلاكه للكهرباء عن 650 كيلو وات/ شهرياً.

من يقل استهلاك فاتورة الهاتف المحمول عن 800 جنيه/ شهرياً .

من تقل مصاريف مدارس أحد ذويه عن 30 ألف جنيه/ سنوياً.

من لا يملك سيارة فارهة أو من يملك سيارة موديل 2013 أو ما يسبق ذلك.

أقرا المزيد التظلمات الجديدة الخاصة بإيقاف بطاقات التموين بلا مستندات