التموين: بدء تلقى طلبات المرحلة الثالثة من “جمعيتي” مطلع شهر مارس

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه خلال شهر فبراير الجاري لعام 2019 انتهت الوزارة من طلبات المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي، وأضاف أن الوزارة سوف تتلقى الطلبات الخاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع اعتبارًا من بداية شهر مارس القادم لعام 2019.

جاءت تصريحات وزير التموين خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، أشار فيه إلى قبول 1440 عميل خلال المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي”، وأوضح “سوف يتم فتح ما يقارب من 500 منفذ لجمعيتي خلال المرحلة الثانية، وباقي المنافذ سوف يتم الانتهاء منها خلال شهر مارس القادم لعام 2019”.

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وأشار المصيلحي إلى أن عدد منافذ المرحلة الاولى الخاصة بمشروع جمعيتي سجل ما يقارب من 3100 منفذ، وأضاف “إن احتياجات وزارة التموين من منافذ مشروع جمعيتي خلال المرحلة الثالثة سوف يسجل ما يقارب 1400 منفذ في المناطق الأكثر احتياجًا على حسب الاستهداف الجغرافي”.

لفت على المصيلحي ، “أنه مع نهاية المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي، سوف يكون عدد المنافذ الخاصة بالمشروع سجل ما يقارب من ستة آلاف منفذ، مما يعمل على تعزز قدرات الوزارة فى وجود عبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة جنباً الى جنب مع وجود ما يقارب من ثلاثين ألف بقال تمويني و ما يقرب من 1200 مجمع استهلاكي، بالإضافة إلى المنافذ التسويقية المتنقلة”.

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