الثروة الداجنة تطالب تأجيل “حظر تداول الدواجن الحية” بعد الانتهاء من رمضان

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صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة عبدالعزيز السيد، “إن ممثلي وأعضاء الشعبة قد اتفقوا بالإجماع على ضرورة أن يتم تأجيل تطبيق قانون “حظر تداول الدواجن الحية”، والانتظار حتى الانتهاء من شهر رمضان القادم، بدلًا مما هو مقرر أن يتم تطبيقه مع بداية شهر أبريل القادم لعام 2019.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، “أن الهدف من تأجيل تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية، أن شهر رمضان يعد موسم بالنسبة للمواطنين والتجار على حد سواء، حيث يتم استهلاك كميات أكبر من الطيور خلال شهر رمضان من قبل المواطنين”.

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وأوضح، “أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع المواطنين والتجار من أجل الوقوف على أبرز المطالب، وقد طالب التجار بترخيص محلاتهم، وتم التواصل بشكل فعلي مع المسؤولين عن تفعيل القانون في كافة المحافظات في محاولة من أجل تسهيل إجراءات تراخيص المحلات التجارية”.

وأكد عبدالعزيز السيد، “أن التجار قد طالبوا أيضا بالعمل على توفير قروض لهم ليتمكنوا من شراء الثلاجات المطلوبة من أجل بيع الدواجن المبردة والمجمدة، إلا أن معظم المحلات التجارية تعد غير مرخصة، وبالتالي لا يمكن إعطاء أي تاجر قرض دون وجود أوراق ومستندات خاصة بمحلاتهم التجارية”.

ولفت إلى أن “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، على استعداد كامل من أجل تمويل التجار، ولكن بعد أن يتم ترخيص محلاتهم التجارية، والعمل على توفير المستندات الرسمية المطلوبة الخاصة بتلك المحلات.

وأوضح إلى “أن شعبة الثروة الداجنة تطالب بالعمل على تنفيذ آليات القانون أولا من خلال تسهيل استخراج التراخيص الخاصة بالمحلات التجارية، وبالتالي يتم إعطاء التجار التمويل اللازم من خلال “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل شراء الثلاجات بعد توافر المستندات الرسمية المطلوبة لتلك المحلات، ليتم بعدها تطبيق القانون.

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