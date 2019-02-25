إليكم.. مواعيد تسليم قطع أراضي قرعة الإسكان بمدينة السادات

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صرح محمد غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، “إنه سوف يبدأ من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر أبريل القادم لعام 2019، تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي، في حي الزيتون، والمحجوزة بنظام بالقرعة العلنية للإسكان الاجتماعي، التي تمت خلال الثاني والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2016، و حتى الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 2017.

بيان الإسكان عن تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي

سوف يتم تسليم قطع الأراضي في المجاورة الثالثة، من رقم 73 : إلى رقم 110، يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي لعام 2019،

تسليم قطع الأراضي من 111 إلى 150، يوم الإثنين الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

تسليم قطع الأراضي من 151 إلى 190، يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

تسليم قطع الأراضي من 191 إلى 230، يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري .

تسليم قطع الأراضي من 231 إلى 270، يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

تسليم قطع الأراضي من 271 إلى 310، يوم الأحد الثالث من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 311 إلى 350، يوم الإثنين الرابع من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 351 إلى 390، يوم الثلاثاء الخامس من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 391 إلى 430، يوم الأربعاء السادس من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 431 إلى 470، يوم الخميس السابع من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 471 إلى 510، يوم الأحد العاشر من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 511 إلى 550، يوم الإثنين الحادي عشر من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 551 إلى 590، يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر مارس القادم.

تسلم قطع الأراضي من 591 إلى 630، يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 631 إلى 670، يوم الخميس الرابع عشر من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 671 إلى 710، يوم الأحد السابع عشر من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 711 إلى 734، يوم الإثنين الثامن عشر من شهر مارس القادم.

كما تم تخصيص أيام الثلاثاء التاسع عشر مارس، حتى الخميس الحادي والعشرين من شهر مارس القادم، لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المقررة.

تسليم قطع الأراضي في المجاورة الخامسة، من 1 إلى 40، يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 41 إلى 80، يوم الإثنين الخامس والعشرين من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 81 إلى 120، يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 121 إلى 160، يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر مارس القادم .

تسليم قطع الأراضي من 161 إلى 200، يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 201 إلى 240، يوم الأحد الحادي والثلاثين من شهر مارس القادم.

تسليم قطع الأراضي من 241 إلى 280، يوم الإثنين الأول من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 281 إلى 320، يوم الثلاثاء الثاني من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 321 إلى 360، يوم الأربعاء الثالث من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 361 إلى 400، يوم الخميس الرابع من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 401 إلى 440، يوم الأحد السابع من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 441 إلى 480، يوم الإثنين الثامن من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 481 إلى 520، يوم الثلاثاء التاسع من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 521 إلى 560، يوم الأربعاء العاشر من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 561 إلى 600، يوم الخميس الحادي عشر من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 601 إلى 640، يوم الأحد الرابع عشر من شهر أبريل القادم.

تسليم قطع الأراضي من 641 إلى 656، يوم الإثنين الخامس عشر من شهر أبريل القادم.

كما تم تخصيص أيام الثلاثاء السادس عشر، حتى الخميس الثامن عشر من شهر أبريل القادم، لمن تخلفوا في الحضور لاستلام الأراضي خلال المواعيد السابقة.

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