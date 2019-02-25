غرفة الشركات تكشف عن أسباب تراجع الإقبال على الحج السياحي

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كشف نائب رئيس غرفة شركات السياحة باسل السيسي، عن أسباب تراجع الإقبال على التقديم إلى الحج السياحي خلال العام الجاري 1440 هـ/ 2019م، وأوضح، “أن الحالة الاقتصادية للمواطنين، إلى جانب عدم اعتياد المواطنين على فتح باب الحجز للحج السياحي مبكرًا، مما جعلهم غير مستوعبين لهذا الأمر”.

وأضاف باسل السيسي، “أن هناك عدة اعتبارات أخرى، تتمثل في مصروفات التعليم، ومصروفات زواج الأبناء، ما كان له الأثر الكبير في ضعف الإقبال على حجز فرصة الحج السياحي حتى الوقت الراهن”، وأضاف إلى وجود حملة توعية لجموع المواطنين بموعد فتح باب التقديم، والتحذير من عدم وجود فرصة أخرى أمامهم من أجل التقديم لأداء فريضة الحج، بعد يوم السابع عشر من شهر مارس القادم لعام 2019، بهدف التحرك بشكل أسرع للتقديم لأداء مناسك الحج”.

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وجه نائب رئيس غرفة شركات السياحة نصيحة إلى المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام بالذهاب إلى الشركات السياحية المرخصة والأمينة من قبل :وزارة السياحة المصرية”، حتى لا يتعرض المواطن إلى عملة نصب.

وشدد على معاقبة الشركات التي تعد مخالفة، وأكد أنه سوف يتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بعد توقيع عقد معهم، من أجل مراعاة مصالح الحاج المصري.

كما أوضح السيسي، “أن القطاع السياحي قد اعتاد بشكل دائم على حجز رحلات الحج بأعداد كبيرة خلال الأيام الأخيرة قبل أن يتم غلق باب التقدم”، وأكد على وجود تعليمات واضحة من قبل الوزارة لكافة الشركات بالعمل على تسهيل إجراءات الحج أمام المواطنين والشركات.

وأكد أنه يتم بالتعاون بين غرفة شركات السياحة، واللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة التنظيم من أجل عدم وقوع أي خلل في النظام الجديد الخاص بإجراء “الرقعة الإلكترونية” لتتم بكل شفافية أمام الجميع.

وقد تقدم العديد من الشركات السياحية بالشكوى من ضعف الإقبال على التقديم لحجز الحج السياحي، على الرغم من مرور أكثر من شهر على فتح باب التقدم لتأدية مناسك الحج، وطالبت الشركات الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة بمد فترة التقدم إلى الحج السياحي لمدة شهر إضافي.

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