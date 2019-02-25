أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور.. تراجع الكوسة وارتفاع الخيار واليوسفي

منذ ساعتين أخبار الاقتصاد
أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور.. تراجع الكوسة وارتفاع الخيار واليوسفي
أسعار الخضر والفواكه

سجلت اليوم بسور العبور خلال التعاملات التجارية  اليومية ارتفاع في أسعار الخيار البلدي، واليوسفي بمقدار جنيهين في سعر الكيلو، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات مساء أمس .

سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو اليوسفي ما بين 3 و7 جنيهات، تراجع سعر كيلو الكوسة بمقدار جنيه، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين جنيهين إلى 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، فيما سجل سعر كيلو البصل ما بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، تراجعت أسعار الكوسة بمقدار جنيه في الكيلو ليسجل سعر الكيلو ما بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 17 إلى 21 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 5 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الرومي والبلدي ما بين 6 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية اليوم داخل سوق العبور ما بين 5 و7 جنيهات، وارتفعت أسعار بمقدار جنيهين في الكيلو الواحد، حيث ترواح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 و8 جنيهات، سجلت أسعار البسلة ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 3 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين جنيهين و4 جنيهات، وارتفع سعر كيلو اليوسفي بمقدار جنيهين في الكيلو، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 3 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 6.5 و8.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الجوافة ما بين 6 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 5 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز البلدي ما بين 3 و5 جنيهات.

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