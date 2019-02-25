أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور.. تراجع الكوسة وارتفاع الخيار واليوسفي

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سجلت اليوم بسور العبور خلال التعاملات التجارية اليومية ارتفاع في أسعار الخيار البلدي، واليوسفي بمقدار جنيهين في سعر الكيلو، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات مساء أمس .

سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو اليوسفي ما بين 3 و7 جنيهات، تراجع سعر كيلو الكوسة بمقدار جنيه، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

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أسعار الخضروات والفواكه اليوم بسوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين جنيهين إلى 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، فيما سجل سعر كيلو البصل ما بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، تراجعت أسعار الكوسة بمقدار جنيه في الكيلو ليسجل سعر الكيلو ما بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 17 إلى 21 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 5 و7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الرومي والبلدي ما بين 6 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية اليوم داخل سوق العبور ما بين 5 و7 جنيهات، وارتفعت أسعار بمقدار جنيهين في الكيلو الواحد، حيث ترواح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 و8 جنيهات، سجلت أسعار البسلة ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 3 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين جنيهين و4 جنيهات، وارتفع سعر كيلو اليوسفي بمقدار جنيهين في الكيلو، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 3 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 6.5 و8.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الجوافة ما بين 6 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الرمان ما بين 5 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز البلدي ما بين 3 و5 جنيهات.

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