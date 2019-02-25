أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم.. تراجع البلطي والمكرونة والبوري

Advertisements

انخفضت اليوم الاثنين أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك بسوق العبور، إذا ما قورنت بمستويات الأسعار مساء أمس، حيث استقر سعر السمك الفيليه البلطي.

انخفض سعر كيلو السمك البلطي بقيمة 50 قرشًا في الكيلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع أيضا سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بمقدار جنيهًا واحداً في الكيلو، حيث تراوح السعر ما بين 59 و65 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكابوريا انخفاض بمقدار 10 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و130جنيهًا.

Advertisements

انخفض سعر كيلو الجمبري بمقدار 25 جنيهًا، حيث تراوح سعر كيلو الجمبري ما بين 250 و330 جنيهًا، و هبط أيضا سعر كيلو السمك البوري بمقدار جنيه، ليسجل سعر الكيلو ما بين 34 و40 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري انخفاض بمقدار 10 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 90 و170 جنيهًا.

شهد سوق العبور خلال تعاملات اليوم حالة من الاستقرار في سعر كيلو الفيليه البلطي، حيث سجل سعر الكيلو ما بين ثلاثين إلى ثمانين جنيهًا، تبعًا للبيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي للسوق.

أقرا المزيد الثروة الداجنة تطالب تأجيل “حظر تداول الدواجن الحية” بعد الانتهاء من رمضان