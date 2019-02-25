الضرائب تمنح مهلة لمدة 5 أسابيع للممولين للتسجيل

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أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الاثنين، في بيان صحفي صادر عنها، “إنه يجب على الممولين سرعة التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة، واتخاذ كافة إجراءات من أجل التسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وتسديد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون أي تأخير”.

أعلن رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، عن منح فرصة للممولين لمدة خمس أسابيع من أجل التسجيل طواعية، وأكد أن عدم التسجيل يعد جريمة “تهرب ضريبي”.

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وأضاف، “أن مصلحة الضرائب سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع جميع المخالفين لأحكام وقوانين الضرائب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم من أجل استرداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح، “أن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إلى جانب دفع غرامة، ودفع الضرائب المستحقة”، وأكد أن جريمة التهرب الضريبي تعد “جريمة مخلة بالشرف والأمانة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى إعلان مصلحة الضرائب عن انتهاء المهلة من أجل تقديم الإقرار الضريبية الخاصة بالقيمة المضافة بطريقة إلكترونية، في مطلع شهر فبراير الجاري لعام 2019،، بعد ما أمهلت الممولين يومين من أجل السداد بدون أي غرامات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة المستحقة.

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