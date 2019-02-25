بعد تأجيل الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.. أسعار الذهب ترتفع عالميًا

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاع مع هبوط العملة الأمريكية “الدولار” مقابل اليوان، بعد أن صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، “إنه سوف يؤجل قرار زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية”، في حين ارتفعت أسعار البلاديوم إلى مستوى قياسي، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكلة الأنباء رويترز.

في تمام الساعة 0532 بتوقيت جرينتش اليوم، سجل السعر الفوري للمعدن الأصفر ارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى 0.2 % مسجلًا 1330.48 دولار للأونصة، فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند مستوى 1333 دولار.

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ارتفعت عملة اليوان بنسبة مئوية تصل إلى 0.6% بالأسواق الخارجية مسجلة 6.673 يوان أمام العملة الأمريكية “الدولار”، بعد أن سجل أقوى مستوي لها منذ منتصف شهر يوليو، بفعل أنباء أن الرئيس الأمريكي قد لا يزيد الرسوم على واردات من دولة الصين حجمها يصل إلى 200 مليار دولار، وارتفع سعر اليوان من نسبة 10% إلى نسبة 25%.

وقوة عملة اليوان تجعل الذهب أرخص لدولة الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم، تبعًا للتصريحات التي أعلنتها وكالة رويترز.

صرح كبير محللي السوق في أواندا جيفري هالي، “إن العملة الأمريكية “الدولار” تراجعت اليوم بعد تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة الرسوم”.

وأضاف، “أن معدن الذهب مع دخوله جلسة التداول الأوروبية، وجلسة نيويورك، قد يتعرض إلى بعض من الضغوط من سوق الأسهم”، وأشار إلى أن تلك الضغوط لن تكون مستدامة إلى حين أن تتوافر مزيد من المعلومات الخاصة بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن والصين.

كما صعد السعر الفوري الخاص بمعدن البلاديوم مسجلًا 1506.50 دولار للأونصة، مدفوع بعجز حاد في المعروض، وزاد معدن البلاديوم بنسبة مئوية تصل إلى 0.5% في أحدث سعر له مسجلًا 1505 دولارات.

وارتفع معدن البلاتين بنسبة مئوية 0.4% مسجلًا ما يقارب من 843.50 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له، خلال شهر فبراير الجاري.

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