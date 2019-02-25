تباين بأسعار الدولار.. تهبط ببنكي التعمير والإسكان والبركة، وتصعد بـ “قناة السويس”

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انخفض سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” أمام العملة المصرية “الجنيه” في بنك التعمير والإسكان وبنك البركة مع بداية تعاملات المالية اليوم الاثنين، مقارنة بمستويات الأسعار التي سجلت مساء أمس الأحد، بينما ارتفع سعر صرف الدولار ببنك قناة السويس، واستقر سعر الصرف في ثمانية بنوك أخرى داخل سوق الصرافة المصري.

ارتفاع سعر صرف الدولار بالتعمير والإسكان، والبركة

تراجع سعر صرف الدولار بقيمة قرشين في بنك التعمير والإسكان، وبنك البركة مسجلًا سعر البيع 17.59 جنيه، وسجل سعر الشراء 17.49 جنيه.

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سعر صرف الدولار ببنك قناة السويس

كما ارتفع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس خلال تعاملات اليوم الاثنين بقيمة قرش واحد، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.49 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.59 جنيه.

استقرار سعر صرف الدولار في 8 بنوك مصرية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.46 جنيه، وسجل سعر البيع 17.56 جنيه.

كما حافظ سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” على مستواه في البنوك التالية: “البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية، وبنك كريدي أجريكول” عند مستوى 17.47 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.57 جنيه.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل سعر الشراء ما يقارب من 17.49 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.59.

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