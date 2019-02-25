مجموعة توماس كوك تعلن عن استحواذها على شركة DEI

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أعلنت مجموعة توماس كوك المجموعة الرائدة في مجال خدمات السفر المتكاملة، عن استحواذها على حصة 51٪ في ديجيفوتو إنترتينمنت ايميجنج DEI، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التصوير على مستوى العالم وذلك بمبلغ 40.6 مليون دولار أمريكي (289 كرور روبية). حيث خضعت المعاملة للموافقات التنظيمية وظروف الاستحواذ المعتادة.

ويشير الاستحواذ إلى انضمام مجموعة توماس كوك (إنديا) إلى قطاع جديد مجاور و مكمل لمحفظة خدماتها المتعلقة بالسفر وهو استحواذ قائم على العائد التراكمي بعد الضريبة منذ اليوم الأول.

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تأسست شركة ديجيفوتو إنترتينمنت ايميجنج DEI عام 2004، وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا ولها مكاتب في دبي وسنغافورة ومومباي وأورلاندو وهونغ كونغ وكوالالمبور. ويركز DEI على حلول التصوير لقطاع الجذب السياحي من خلال نموذج جاهز ومتطور يوفر المعدات والبرمجيات والمهارات واستشارات الخبرة التشغيلية لشركائها التجاريين.

من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 شريكًا ، تتواجد DEI في أكثر من 250 مكانًا وتغطي 14 بلدًا (الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة والصين والولايات المتحدة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وموريشيوس وجزر المالديف ومصر والهند والكويت)، وكانت الشركة قد أتمت 3.6 مليون معاملة في 2018!

وتشمل مناطق الجذب الخاصة بشركة DEI الحدائق المائية والمنتزهات الترفيهية وأحواض السمك والأبراج والمنتجعات، بما في ذلك مناطق الجذب الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة مثل: قمّة برج خليفة، سكي دبي، حديقة وايلد وادي المائية، وارنر براذرز، عالم فيراري) ، سنغافورة (يونيفرسال ستوديوز سنغافورة، مارينا باي ساندز، حديقة حيوان سنغافورة) ، هونغ كونغ (نغونغ بينغ 360) ، ماكاو (برج ماكاو ، البندقية) ، ماليزيا (أبراج بتروناس التوأم، منتجعات وورلد جنتنج) ، الصين (أتلانتس سانيا ، منتزه تشيميلونغ سفاري) ، الهند (مدينة راموجي للأفلام ، إيماجيكا، ووندرلا للعطلات) ، جزر المالديف (تاج إكزوتيكا، دبليو ريتريت آند سبا، شانغريلا فيلينجيلي) ، موريشيوس (منتجع سانت ريجيس موريشيوس، منتجع وسبا شانتي موريس)، إندونيسيا (وتربوم بالي، حديقة حيوانات بالي، ترانس ستوديو) ، مصر (سكي مصر، كيدزانيا) ، تايلاند (حديقة رامايانا المائية ، فانا نافا ووتر غانغ) ، الولايات المتحدة الأمريكية (هارد روك كافيه نيويورك ، مانجو في تروبيكال كافيه)وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

في عام 2017، أطلقت شركة DEI ( KlassAkt )، وهي ذراع التصوير المدرسي التابع لها، وشاركت بالفعل مع أكثر من 90 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والهند، بما في ذلك مجموعة GEMS المرموقة في الإمارات العربية المتحدة، ومدرسة Oberoi الدولية ، ومدرسة Jamnabai Narsee الدولية وأكاديمية Aditya Birla العالمية في مومباي.

وقال السيد مادهافان مينون رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لتوماس كوك (إنديا) ليميتد: “إن استحواذنا على شركة DEI، وهي شركة عالمية لخدمات وحلول التصوير يقدم لمجموعة توماس كوك (إنديا)، فرصة للمشاركة في مساحة أعمال جديدة ومثيرة بعائد تراكمي بعد الضريبة منذ اليوم الأول،بجوار محفظة خدمات السفر الأساسية. إن DEI هي قصة نجاح في ريادة الأعمال مع سجل حافل ومؤثر في مجال القيادة والنمو والربحية”.

وأضاف موضحاً: “مع وجود العديد من الأسواق الرئيسية المشتركة فإن إضافة رام وفريقه في DEI إلى عائلتنا، يقدم أيضًا فرصًا تآزرية جديدة للاستفادة من خدمات السفر في 25 بلد أخرى. نحن نرى فرصة فورية لعملائنا القادمين من الهند وهونغ كونغ، بالإضافة إلى عملاء خدمة DMS المتجهين إلى الداخل عبر شبكتنا العالمية. ومع تزايد الطلب على السفر التجريبي والمشاركة الاجتماعية، ستعزز شراكة DEI مع مناطق الجذب الشهيرة والمتنزهات والمنتزهات المائية والمنتجعات السياحية من محفظة خدمات السفر لدينا بما يتماشى مع فلسفتنا المتمثلة في خلق قيمة طويلة الأجل لحملة الأسهم.”

وأضاف السيد كي. إس راماكريشنان- الرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس شركة ديجيفوتو إنترتينمنت ايميجنج: “إن تعاوننا مع مجموعة توماس كوك (إنديا) في النظام البيئي للسياحة والسفر يعزز مكانة DEI في أسواقنا الحالية بينما يمنحنا إمكانات هائلة للتوسع. وتقود DEI التحول الرقمي لرحلة صور الضيوف من خلال NFC ، وتكنولوجيا التعرف على الوجه وغيرها من التكنولوجيا الاحترافية الحديثة والتي تمكن الضيف من استقبال ومشاركة ذكرياته خلال الرحلة نفسها دون انتظار! نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رائد السياحة والسفر المشهور عالميًا :مجموعة توماس كوك (إنديا)! فنحن نعتبر الابتكار والتركيز على الشراكات طويلة الأجل المفتاح الأساسي لروح المبادرة لدى شركة DEI الأمر الذي يتلاءم تماماً مع رؤية وروح شركة فيرفاكس فاينانشال هولدينجز ليميتد.”