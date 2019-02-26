الكهرباء تعلن عن موعد تشغيل خط الربط مع السودان

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صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أيمن حمزة، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية، ودولة السودان خلال شهر مارس القادم 2019، بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

وأكد، “أن إجمالى قدرات الخط سوف تصل إلى ما يقارب من 3 آلاف ميجاوات خلال المراحل القادمة”، وأضاف “أنه تم الانتهاء من خط الربط الهوائي المزدوج الدائري توشكى 2/ وادي حلفا جهد 220 ك. ف”.

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ولفت إلى “أن الجهد الكهربائى الخاص بالمحطة يبلغ ما يقارب من 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو بنظام AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية الخاصة بالتوسعات حوالى اثنين وثلاثين مليون، 550 ألف جنيهًا مصريًا”.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة، “أنه تم الانتهاء من أعمال المسح، والحفر والخرسانات الخاصة بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسؤولة عن التنفيذ بنسبة 100%”، وأضاف أنه قد تم الانتهاء من تركيب معظم الأبراج من إجمالي ثلاثمائة برج كهربائي بنسبة 90%.

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