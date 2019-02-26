خبير: النباتات الطبية والعطرية أكثر ربحًا من البترول

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أكد الخبير الزراعي الدكتور محمد صبحي، “إن هناك ضرورة ملحة من أجل التوسع في زراعة النباتات العطرية، والنباتات الطبية خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان”، .

وأشار الخبير إلى نجاح تجربة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مشروع غرب المنيا، خصوصًا فيما يخص زراعة المحصول الزيتي “الكانولا”، وهذا بالفعل يعد من متطلبات الزراعة خلال الفترة القادمة.

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وأضاف الدكتور محمد صبحي، “أن الأراضي الجديدة والتي تدخل ضمن أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، تعد أراضي زراعية خصبة، و جاهزة من أجل زراعة النباتات العطرية والطبية”.

وأوضح، “أن تلك الزراعات الأقل في استخدام المياه والأكثر تحملًا للجفاف، و أكثر تحمل أيضا لدرجات الحرارة، ولها قيمة اقتصادية عالية، يتحقق من خلال زراعتها هامش ربح عالي جداًّ للمزارعين”.

وأشار الخبير إلى “أن القيمة الاقتصادية للنباتات العطرية والطبية تعد أعلى قيمة من الاستثمار في البترول”، وشدد على ضرورة التوسع في زراعة تلك النوعية من النباتات، من قبل الدولة المصرية في مشروع المليون ونصف المليون فدان، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على زراعتها، في ظل ندرة الموارد المائية التي تعاني منها جمهورية مصر العربية.

ولفت الدكتور محمد صبحي، “إلى وجود تجارب زراعية ناجحة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية بجمهورية مصر العربية، وخصوصًا في محافظة الغربية، ومحافظة الفيوم، ومحافظة سيناء”.

وأوضح “أن محافظة سيناء تعد بيئة خصبة من أجل زراعة النباتات الطبية والعطرية، وهو ما يظهر في بعض التجارب الزراعية التي تمت هناك”، في هناك، وأكد “أن النباتات الطبية والعطرية من أقدم المجموعات النباتية التي عرفها، وتم استخدامها من قبل الإنسان على مر العصور في أغراض شتى، فكانت تارة تستخدم كدواء، وتارة تستخدم كغذاء”.

وأشار الخبير الزراعي، “أن النباتات العطرية، الطبية لها قيمة اقتصادية كبيرة، ويزداد الطلب عليها عالميًا ومحلياً، وخصوصًا مع ازدياد التوجه العالمي الحديث من أجل التحول إلى كل ما هو طبيعي، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها، وأصبح لها أهمية اقتصادية، وعائد تصديري ضخم، إلى جانب تتعدد المجالات التي يمكن أن يتم فيها استخدام تلك النباتات”.

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