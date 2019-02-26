خبير اقتصادي: 5 مكاسب لمصر من عقد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

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أعلن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، عن 5 مكاسب من القمة العربية الأوروبية التي تم عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية، وقد حضر فعاليات القمة كبار القادة ورؤساء دول العالم العربي والدول الأوروبية.

وأشار الخبير ، “أن أهم تلك المكاسب الخمسة، هو الترويج لعودة الاستقرار الأمني داخل جمهورية مصر العربية، والذي يعد مناخ مناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فانعدام الأمن داخل أي دولة يعني عدم وجود استثمارات أو حتى وجود اقتصاد”.

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وأوضح الخبير الاقتصادي، “أن المكسب الثاني هي الترويج من أجل عودة الاستثمارات السياحية وعودة السفر إلى الدولة المصرية، حيث أن فعاليات القمة العربية الأوروبية قد حملت إشارة ضمنية إلى أن الرحلات السياحية القادمة من أي دولة من دول العالم إلى الدولة المصرية في أمان تام، خصوصًا بعد انعقاد فعاليات القمة في مدينة شرم الشيخ المصرية”.

وأضاف خالد الشافعي، “أن المكسب الثالث من عقد فعاليات القمة العربية الأوروبية هو الترويج لكون القاهرة هي أحد أهم دول منطقة الشرق الأوسط التي تحمل لواء الحرب ضد الإرهاب بالمنطقة، مما يتبعه دعم دول الغرب لمصر في تلك الحرب، وكذلك تيقن كافة الدول بأن خطابات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي السابقة حول انتقال الإرهاب إلى أوروبا قد أصبح أمر واقع”.

وأشار الخبير إن هناك مكسب آخر من عقد القمة يعد غاية في الأهمية هو إدراك دول أوروبا بضرورة وأهمية التنسيق مع القاهرة بقضية مواجهة “الهجرة غير الشرعية”، وخصوصًا أن جمهورية مصر العربية قد اتخذت العديد من الخطوات الحقيقة من أجل مواجهة تلك الظاهرة بدءا من عام 2016، الأمر الذي جعل الطريق مفتوح أمام تمويلات الدول الأوروبية مرتقية لبعض المشروعات في الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه عن خامس مكسب من عقد القمة بشرم الشيخ، وهو مناقشة العديد من القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية التي تم مناقشتها على على هامش القمة العربية الأوروبية، وأضاف “أعتقد أن هذا حدث فعليًا، من خلال المسؤولين الذين قد حضروا فعاليات القمة، بالإضافة إلى إضفاء ثقل دولي سياسي واقتصادي وأمني للدولة المصرية كأحد أكبر الدول في الشرق الأوسط وتقديمها كقوة اقتصادية عربية كبرى خلال المستقبل”.

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