وزير الإسكان يعلن تكلفة استثمارات مدينة العبور حتى شهر يونيو لعام 2018

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أن القيمة الإجمالية الخاصة بالاستثمارات في مدينة العبور حتى شهر يونيو لعام 2018، قد سجلت ما يقارب من 10.571 مليار جنيهًا مصريًا.

وأكد الوزير، “إن خطة المدينة خلال العام المالي الراهن 2018/ 2019، قد تضمنت تنفيذ 59% الاستثمارات بمدينة العبور خلال شهر يناير السابق لعام 2019 بتكلفة المالية سجلت ما يقارب من 1.429 مليار جنيهًا مصريًا”، وأكد الوزير أن نسبة الإنجاز في المشروع سجلت 118%، بينما تصل تكلفة خطة مدينة العبور خلال العام المالي القادم 2019/ 2020 إلى ما يقارب من 1.626 مليار جنيهًا مصريًا.

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار، “أنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على تنفيذ 816 وحدة سكنية، في 34 عمارة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر القائم في مدينة العبور”.

وأكد الوزير أنه من المتعين أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع تبعًا مع نهاية شهر مايو القادم لعام 2019، والعمل على الانتهاء من كافة أعمال تنسيق الموقع العام خلال نهاية شهر يونيو القادم، وأوضح، “أنه جاري العمل على تنفيذ نفقي مشاة بالدفع النفقي على الطريق الرئيسي، إلى جانب العمل على تطوير محور غرب لمدينة العبور، ويجرى الاستلام الابتدائى لعدد من مشروعات الطرق”.

وأوضح الوزير أن من المشروعات التي سوف يتم استلامها بشكل ابتدائي، المشروعات التالية:

مشروع تطوير المحور الرئيسي من النفق حتى ميدان عرابي.

مشروع تطوير خط 10 من أحمد بدوي حتى طريق بلبيس وحارة الخدمة.

مشروع تطوير خط 10 من نهاية سور الجولف وحتى تقاطع طريق أحمد بدوي.

مشروع إنشاء نفقين على الطريق الرئيسي.

إقامة كوبري للمشاة عند كارفور على الطريق الرئيسي.

مشروع تجميل مدخل المدينة شامل اللاند مارك.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد عمران، “أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “دار مصر”، بشكل كامل، وتم إرسال بيانات تسعة وثمانين عمارة سكنية إلى بنك التعمير والإسكان، وتم حتى الوقت الراهن تسليم ما يقارب من 1408 وحدات سكنية للفائزين بها، وجاري العمل على تنفيذ 3024 وحدة سكنية، بـ 126 عمارة سكنية خلال المرحلة الثانية من مشروع دار مصر، ومن المتعين أن يتم الانتهاء منه مراحل التنفيذ والتسليم إلى المستحقين لتلك الوحدات تبعًا، ووفقًا للبرنامج الزمني المخصص لهذا”.

وأشار، “أنه جاري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مدينة العبور، إلى جانب العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة برفع كفاءة الطرق بالمدينة”.

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