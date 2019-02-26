أسعار الأخشاب تتراجع بنسبة تصل إلى 20%.. تعرف على الأسباب

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شهدت أسعار الأخشاب تراجع بنسبة تتراوح ما بين 15% و20% منذ شهر يناير السابق لعام 2019، وحتى شهر فبراير الحالي، بحسب التصريحات التي أعلنها نائب شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية محسن التاجوري.

وأضاف التاجوري، “تراجع سعر المتر المكعب من خشب الزان بما يقرب من ألفي جنيه في المتر، ليصبح سعره يقارب من عشرة آلاف جنيهًا مصريًا في مقابل أثنى عشر ألف جنيهًا مصريًا، خلال شهر يناير السابق لعام 2019”

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وأشار إلى تراجع سعر المتر المكعب من “خشب سويد موسكي” بما يقارب من 6.5 ألف جنيهًا مصريًا، في مقابل ما سعر المتر سابقًا الذي كان يسجل 7 آلاف جنيه، وأضاف، كما تراجع سعر خشب الأبلكاج مقاس 122×244 ليسجل ما يقارب من 170 جنيهًا، بحسب نشرة أسعار مواد البناء التي تقوم على إصدارها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أعلن نائب شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن السبب في انخفاض أسعار الخشب هو تراجع الأسعار العالمية إلى جانب حالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها قطاع الأخشاب خلال الفترة السابقة,

توقع التاجوري أن ترتفع أسعار الأخشاب مرة ثانية بعد إجراء المستوردين بالتعاقد على صفقات جديدة من الخارج خلال العام الحالي 2019.

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