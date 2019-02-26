بعد القانون الجديد.. المالية تصدر كتاب دوري لتوضيح موقف المناقصات والمزايدات التي تمت قبل

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قامت وزارة المالية اليوم بإصدار كتاب دوري يرد على كافة التساؤلات الخاصة باستمرار تطبيق “قانون المزايدات والمناقصات القديم”، على المناقصات التي قد تمت بشكل فعلي قبل إن يتم إصدار القانون الجديد.

أوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء إن الكتاب الدوري تضمن استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم على كافة التعاملات السابقة الحكومية من تاريخ العمل بالقانون الجديد خلال الثاني من شهر نوفمبر لعام 2018.

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تم إصدار قانون جديدة للمناقصات والمزايدات خلال شهر نوفمبر السابق، وقد بدأ العمل بأحكام القانون الجديد اعتبارًا من الثاني من شهر نوفمبر لعام 2018.

المالية تصدر كتاب دوري عن تطبيق قانون المزايدات والمناقصات

وأشارت وزارة المالية، “إن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للمالية، قد تلقت العديد من التساؤلات التي تتمثل في مدى سريان “قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر تحت رقم 89 لعام 1998″، في ضوء إصدار القانون الجديد الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية المصرية الصادر تحت رقم 182 لعام 2018، والذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من الثاني من نوفمبر لعام 2018.

وأوضح البيان الصادر عن المالية، “أن الكتاب الدوري الصادر تحت رقم 11 لعام 2019، يؤكد على سريان كافة العمليات الحكومية التي قد تم الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار بها أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد الصادر تحت رقم 182 لعام 2018”.

وأكد بيان المالية، “إنه سوف تظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون الصادر تحت رقم 89 لعام 1998، ولائحته التنفيذية وإلى حين إتمام التنفيذ”.

تستهدف تلك التعليمات العمل على تحقيق الشفافية، ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المنافسين في العطاءات الحكومية من خلال الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات والذين وافقوا بشكل فعلي على تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.

كما طالب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية كافة المسئولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة المصرية، وكافة وحدات الادارة المحلية، وجميع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين، وكافة مديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات والعمل على تنفيذها بكل وضوح ودقة.

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