دي إم إس وجوجل تشاركان في استضافة حدث إعلانات للشركات الإعلانية في المنطقة

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تعاونت “ديجيتال ميديا سيرفيسيز” (“دي إم إس”)، وهي الذراع الرقمي التابع لمجموعة “شويري”، مع شركة “جوجل” يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 في استضافة حدث متخصص لمدة نصف يوم (من الثالثة وحتى السادسة والنصف مساءً) في مكاتب “ديجيتال ميديا سيرفيسيز” في دبي.

وتجمع حافظة “دي إم إس”، بوصفها شركة رائدة في مجال الإعلانات المبرمجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائمة من الطراز الرفيع من هيئات البث والناشرين ومنصات الفيديو والصوت العربية والعالمية، والمدعومة بأكملها بنهج برمجة متكامل وتقنية وخبرة رائدتين في السوق.

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وبالنظر إلى الفرصة القوية لتعزيز نمو سوق الإعلانات المبرمجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعاونت كل من “دي إم إس” و”جوجل” معاً لتوسيع خبراتهما وريادتهما لتشمل الشركات الإعلانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسليط مزيد من الضوء على إمكانات الإعلانات المبرمجة والتحاور بمزيد من التفصيل حول “الإعلانات المبرمجة المضمونة”، أحد أسرع المجالات نمواً في فضاء البرمجة.

وتهدف هذه الفعالية الحصرية للمدعوين فقط إلى تثقيف الشركات الإعلانية الإقليمية الرئيسية حول قيمة الإعلانات المبرمجة، ومناقشة فوائد تعزيز عمليات شراء الوسائط، وتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة حول الإعلانات المبرمجة بشكل عام. خلال هذا الحدث، شارك فريق “دي إم إس” دراسات حالات ناجحة (عمليات تسليم عالية التأثير)، مسلطاً الضوء على الحلول الجديدة التي يمكن أن تستفيد منها العلامات التجارية. كما كشف الفريق عن القدرة الحصرية لـ “دي إم إس” على الاستفادة من بيانات “جوجل” في إطار “الإعلانات المبرمجة المضمونة” في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يجعلها أحد جهات النشر العالمية القليلة التي تتمتع بهذه الإمكانية.

بالإضافة إلى ذلك، شارك الحضور أيضاً في جلسات متعمقة وغنية بالمعلومات شملت مواضيع مثل الإبداع والبيانات والجماهير، فضلاً عن المخزون والصيغ.

وقال ميشال ملكون، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة “دي إم إس” في سياق حديثه عن الفعالية: “بات بإمكاننا اليوم أن نقول بأنّ الإعلانات المبرمجة أصبحت حجر الزاوية في عروض ’دي إم إس‘، فضلاً عن تحوّلها إلى استراتيجية عامة للشركة. تُبرز الإعلانات المبرمجة الكفاءات على مستوى الإجراءات والعمليات على حد سواء، إلى جانب الشفافية في تقديم التقارير. وهذا بدوره يُتيح قدراً كبيراً من الوضوح والوفورات الزمنية التي تجعل من اتباع منهجية تفكير تطلعية أمراً ممكناً. وهي تجسيد حقيقي للمستقبل الذي تبدو عليه طرق التعامل مع المزيد من القنوات الإعلامية”.

وفي محضر تعليقه حول أهمية “الإعلانات المبرمجة المضمونة”، أشار دانيال يونغ، رئيس شؤون الإعلانات المبرمجة في “دي إم إس” قائلاً: “تستطيع ’الإعلانات المبرمجة المضمونة‘ أن تحقق نموها المنشود من خلال الجمع بين الإبداع وعمليات التسليم المضمونة. تسمح التصميمات الإبداعية المخصصة ضمن ’البرمجة المضمونة‘ بإطلاق المخزون عالي الأثر لدى جهات النشر، الأمر الذي لم يكن متاحاً في العروض غير المضمونة. من شأن توحيد الإنفاق واستخدام الإعلانات المبرمجة المضمونة والصفقات غير المضمونة بالتوازي، أن يوفر مستوى عالٍ من الوضوح وقدرات التحسين”.