نقيب الفلاحين يكشف عن الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن

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شهدت الأسواق التجارية داخل الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، ارتفاع كبير في أسعار بعض من السلع، كما ارتفعت أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الفترة السابقة، علق نقيب الفلاحين على تلك الأزمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن حيث أن الدولة المصرية أصبحت لا تكفي حاجتها من استهلاك الدواجن بسبب فساد المصل,

أوضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، “أن فصل الشتاء بطبيعته الباردة يؤدي إلى نفوق عدد كبير من الدواجن والطيور، إلا أنه تلك الفترة خلال العام الراهن، لم يسبق لها مثيل، حيث زادت النسبة نفوق الدواجن حيث سجلت نسبة 40% داخل المزارع على مستوى جمهورية مصر العربية”.

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وأكد، “أن هذا كله قد لعب دورا كبيرا فى ارتفاع أسعار الدواجن، وأثار غضب بعض من المزارعين، والذين اشتكوا بدورهم من أن معظم التحصينات التي تم إعطائها إلى الدواجن غير فعالة، وهذا يبين احتمالية أن تكون فاسدة، وبالتالي تسببت فى موت الدواجن مما أدى إلى زيادة أسعارها خلال الفترة السابقة”.

وأضاف نقيب الفلاحين “بالإضافة إلى ارتفاع نسبة نفوق الدواجن داخل المزارع، ارتفعت أيضا أسعار الأعلاف مما لعب دور رئيسي أيضا في زيادة أسعار الدواجن”، وأكد إن هنا يكمن دور الدولة في ضرورة العمل على توفير الأعلاف للفلاح، وإلا فإن الدولة سوف تضطر إلى استيراد كميات ضخمة من الدواجن لسد حاجة الأسواق التجارية.

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