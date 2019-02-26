أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء سوق العبور

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شهدت اليوم الثلاثاء أسعار الخضروات والفواكه حالة من الاستقرار خلال تعاملات التجارية داخل سوق العبور مقارنة بأسعار مساء أمس.

سجل سعر كيلو جرام الطماطم ما بين جنيهين و5 جنيهات، وسعر كيلو جرام البطاطس ما بين 3.5 و6.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو جرام البصل ما بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

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أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه بسوق العبور اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين جنيهين و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 و6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل ما بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة ما بين 6 و9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 17 و21 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 و7 جنيهات، أما بالنسبة إلى سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي فقد سجل السعر ما بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر الملوخية ما بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء بسوق العبور

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 3 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين جنيهين و4 جنيهات، أما ب النسبة إلى سعر كيلو اليوسفي فقد تراوح ما بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 6.5 و8.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الجوافة ما بين 6 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الرمان ما بين 5 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز البلدي ما بين 3 و5 جنيهات.

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