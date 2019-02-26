استقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء بسوق العبور

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شهدت اليوم الثلاثاء أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك حالة من الاستقرار خلال التعاملات التجارية اليوم بسوق العبور، مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ما بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 59 و65 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 و 130 جنيهًا خلال التعاملات التجارية بسوق العبور اليوم.

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كما سجل سعر كيلو الجمبري ما بين 250 و330 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السمك البوري ما بين 34 و40 جنيهًا، سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ما بين 90 و170 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ما بين 30 و80 جنيهًا، تبعًا للبيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور.

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