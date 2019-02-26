أسعار الذهب تتراجع في مصر لليوم الثالث على التوالي

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لليوم الثالث على التوالي تراجع أسعار الذهب في مصر بما يقارب من جنيه واحد للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار المعدن الأصفر أمس الاثنين.

أعلن سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، “إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل سعر الجرام ما يقارب من 647 جنيهًا، مقابل سعر الجرام أمس الذي سجل ما يقارب من 648جنيهًا”.

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كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18، مسجلًا ماي يقارب من 555 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما يقارب من 739 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلًا 5176 جنيهًا مصريًا.

صعود طفيف للذهب خلال تعاملات اليوم بالأسواق العالمية

شهدت أسعار المعدن الأصفر صعودا طفيفا خلال تعاملات اليوم في الأسواق العالمية، بسبب انخفاض سعر العملة الأمريكية “الدولار”، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء رويترز، وفي تمام الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب بنسبة مئوية 0.1% مسجلًا 1328.11 دولار للأونصة.

كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% مسجلة ما يقارب من 1331.7 دولار مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الستة الأخرى.

أقرا المزيد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019: أسعار الذهب في مصر