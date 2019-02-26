لينياج لوجيستكس تعلن عن استحواذها على بريفيرد فريزر سيرفيسيز

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أعلنت اليوم شركة “لينياج لوجيستكس” (المشار إليها في ما يلي بـ “لينياج” أو “الشركة”)، المزود العالمي الأكثر ابتكاراً وموثوقية للحلول اللوجستية الخاصة بالمنتجات مضبوطة الحرارة، أنّها وقعت على اتفاقية نهائية للاستحواذ على “بريفيرد فريزر سيرفيسيز” (المشار إليها في ما يلي بـ “بريفيرد”) ، وهي شبكة عالمية من المخازن المتطورة مضبوطة الحرارة. وتجسد هذه الصفقة إنجازاً هاماً في مجال الخدمات اللوجستية مضبوطة الحرارة. وسيتمكن العملاء اليوم من الاستفادة من القدرات المتكاملة لاثنتين من أكثر الشركات ابتكاراً في المجال. وتأمل الشركتان بأن تتمكنا معاً من وضع معيارٍ جديد للانتشار العالمي والتطورات التقنية في متناول عملائهما. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

وقال جريج ليمكول، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “لينياج” في هذا السياق: “يسرنا جداً الترحيب بـ ’بريفيرد‘ ضمن عائلة شركات ’لينياج‘. إن ما ستضيفه ’بريفيرد‘ إلى مؤسستنا، من فريق إدارة من الطراز الأول وخبرة عميقة في القطاع وشبكة من المرافق ذات المواقع الاستراتيجية، سيمكننا من تقديم عروض خدمات هي الأفضل في القطاع للعملاء حول العالم. تتمتع ’لينياج‘ اليوم بموقع أفضل من أي وقت مضى يمكنها من تلبية احتياجات- بل وتخطي توقعات- العملاء في مجال الأغذية على نطاق عالمي بالفعل”.

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وبعد إتمام الصفقة، ستضم الشركة المندمجة أكثر من 1.3 مليار قدم مكعب من قدرات مضبوطة الحرارة عبر أكثر من 200 مرفق، مع حضور عالمي يمتد عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وفي الوقت الحالي، تملك “لينياج” و”بريفيرد” قواعد متكاملة من العقارات والعملاء، ما يجعل من اندماجهما خطوةً توسعيةً استراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة وعروض جديدة من الخدمات.

من جهته قال جون غاليهر، الرئيس التنفيذي لـ “بريفيرد”: “إن الانضمام إلى ’لينياج‘ سيدفع ’بريفيرد‘ إلى مستوى جديد من خدمة العملاء، من خلال توسيع نطاق انتشارنا العالمي، مع توسيع قدراتنا الابتكارية في الوقت نفسه بشكل كبير. أشعر بفخر عظيم بالشركة التي بنيناها وبعلاقاتنا الطويلة بعملائنا التي عززناها منذ تأسيس ’بريفيرد فريزر سيرفيسيز‘ في عام 1989. لقد وجدنا في ’لينياج‘ الشريك المثالي، وأتطلع إلى العمل عن قرب مع جريج، إضافةً إلى فريقي ’لينياج‘ و’باي غروف‘، لتزويد قاعدة عملائنا المتسعة بأفضل الخدمات والقدرات في المجال”.

وستزيد هذه الصفقة من قدرة “لينياج” على الاستثمار في تقنيات الجيل القادم مع تحقيقها إنجازاتٍ جديدة باستخدام حقوق الملكية الفكرية المجتمعة للشركتين. معاً، ستتيح هذه القدرات الابتكارية المعززة لشركة “لينياج” توفير فعالية لا تضاهى على مستوى التشغيل والطاقة لقاعدة عملائها المتسعة. وستملك “لينياج” بعد الصفقة 17 مرفقاً آلياً مع أكثر من 800 ألف منصة تحميل آلية، بما في ذلك أكبر مرفقين آليين في العالم، فضلاً عن استراتيجية متسارعة لتوفير الحلول الآلية الأكثر تطوراً بهدف تلبية احتياجات العملاء المتزايدة حجماً وتعقيداً.

وعلق كيفين مارشيتي، المؤسس المشارك والشريك الإداري في “باي غروف”، شركة الاستثمار الرئيسية الداعمة لـ”لينياج” قائلاً: “لقد تابعنا منذ إطلاق ’لينياج‘ نمو ’بريفيرد‘ المدهش وابتكاراتها المثيرة للإعجاب تحت قيادة جون، ولطالما علمنا أن جمع هاتين الشركتين معاً سيعزز رؤيتنا لنصبح الشركة المزودة للخدمات مضبوطة الحرارة الأكثر ديناميكيةً في القطاع. ستزود هذه الصفقة ’لينياج‘ بالانتشار العالمي وقدرات الابتكار التي ستغذي المرحلة القادمة من نمو الشركة، ونحن متحمسون بانضمامهم إلينا”.

من ناحيته، قال بيتر لام، المدير الإداري في ’فينواي بارتنرز‘، وهي الشريك المساهم والمالك لـ “بريفيرد”: “أود أن أشكر جون وكامل فريق ’بريفيرد‘ على شراكتهم الرائعة. لقد بنت ’بريفيرد‘ منصة هائلة تحت قيادة فريق الإدارة، وأعلن بالنيابة عن ’فنواي بارتنرز‘ عن اعتزازي بدعمنا لنموها المستدام على مدى العقد السابق. نتمنى للمؤسستين النجاح الكبير بعد أن أصبحتا شركة واحدة”.

وكجزء من الصفقة، تعهد المستثمران الحاليان “ستونبيك بارتنرز” و”دي1 كابيتال”، بتخصيص رؤوس أموال جديدة كبيرة.

هذا وتوسعت “لينياج” بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ والنمو العضوي منذ تأسيسها في عام 2008. ويرتكز استحواذ الشركة على “بريفيرد” على نجاح تاريخها الطويل في دمج شركات تكميلية ضمن حافظتها بنجاح. وتتوقع الشركتان إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2019، ويبقى ذلك رهناً بشروط الإغلاق التقليدية والحصول على الموافقات التنظيمية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “مورجان ستانلي آند كو المحدودة” تولت دور المستشار المالي لشركة “لينياج” في هذه الصفقة، في حين تولت شركة “لاثام أند واتكنز المحدودة” دور المستشار القانوني لـ”باي غروف” و”لينياج”. أما مصرف “يو بي إس” للاستثمار فأدى دور المستشار المالي لـ”بريفيرد”، مع تولي شركة “روبس أند غراي المحدودة” دور المستشار القانوني.